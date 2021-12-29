Врач рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва в больнице на Прикарпатье

Марина Погорилко
Общество
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Пострадавшие в пожаре в Косовской ЦРБ находятся в критическом и тяжелом состоянии

Два человека, пострадавшие при пожаре в Косовской центральной районной больнице (ЦРБ), находятся в критическом и тяжелом состоянии. У одной женщины ожоги 90% тела, у другой – 60%.

Об этом со слов заместителя главного врача по хирургической помощи Ивано-Франковской областной клинической больницы (ОКБ) Андрея Яворского сообщил "Укринформ". Медик отметил, что в их заведение были госпитализированы три человека, из которых двое – в реанимации.

По его словам, пациентка 1963 года рождения, имеющая около 60% ожогов тела, в более стабильном состоянии, поэтому сейчас решается вопрос о ее транспортировке в ожоговый центр Киева. Другая женщина 1975 года критически тяжелая.

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Яворский добавил, что третий пострадавший – врач, который получил 20% ожогов тела и сейчас находится в ожоговом отделении ОКБ. Его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, взрыв в реанимационном отделении медучреждения произошел 28 декабря, около 21:00. В результате ЧП погибли трое пациентов. Еще один человек скончался от COVID-19. Причины и детали трагедии будут устанавливаться правоохранителями.

В Косовской больнице произошел взрыв

По предварительным данным произошел взрыв кислородного баллона. Сразу после него начался пожар, который быстро удалось потушить.

Взрыв произошел в больнице Косова
По предварительным данным произошел взрыв кислородного баллона

Из соседних палат эвакуировали еще троих пациентов. Площадь вспышки составила 55 квадратных метров.

Взрыв произошел в реанимационном отделении

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