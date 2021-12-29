Врач рассказал о состоянии пострадавших в результате взрыва в больнице на Прикарпатье

Два человека, пострадавшие при пожаре в Косовской центральной районной больнице (ЦРБ), находятся в критическом и тяжелом состоянии. У одной женщины ожоги 90% тела, у другой – 60%.

Об этом со слов заместителя главного врача по хирургической помощи Ивано-Франковской областной клинической больницы (ОКБ) Андрея Яворского сообщил "Укринформ". Медик отметил, что в их заведение были госпитализированы три человека, из которых двое – в реанимации.

По его словам, пациентка 1963 года рождения, имеющая около 60% ожогов тела, в более стабильном состоянии, поэтому сейчас решается вопрос о ее транспортировке в ожоговый центр Киева. Другая женщина 1975 года критически тяжелая.

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Яворский добавил, что третий пострадавший – врач, который получил 20% ожогов тела и сейчас находится в ожоговом отделении ОКБ. Его состояние оценивается как стабильное.

Напомним, взрыв в реанимационном отделении медучреждения произошел 28 декабря, около 21:00. В результате ЧП погибли трое пациентов. Еще один человек скончался от COVID-19. Причины и детали трагедии будут устанавливаться правоохранителями.

По предварительным данным произошел взрыв кислородного баллона. Сразу после него начался пожар, который быстро удалось потушить.

Из соседних палат эвакуировали еще троих пациентов. Площадь вспышки составила 55 квадратных метров.

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