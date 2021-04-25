Врач объяснил отличие лечения при новых штаммах коронавируса: на счету каждый час

Новые штаммы коронавируса в отличие от своего предшественника передаются от больного к здоровому человеку значительно быстрее, так же стремительно после зараженияони вызывают осложнения.

В частности, в случае инфицирования мутантом COVID-19 витамины и популярные антибиотики не дают нужного результата, и главное в таком случае – начать как можно быстрее лечение и оперативно реагировать на изменения состояния. Об этом рассказал в Facebook главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Течение коронавируса при новых штаммах молниеносное. На 6-7 день от появления температуры мы можем уже получить значительное поражение легких и увидеть это на компьютерной томографии или УЗИ. Также анализ СРБ (ц-реактивный белок), может быть в 10-15 раз выше нормы", – отметил он.

По его словам, сатурация кислородом в таком случае часто держится нормальной до 10-12 дня после проявления заболевания, а затем может неожиданно резко снизиться и создать серьезную проблему для медиков в лечении пациентов дома без кислорода.

Жиравецкий подчеркнул, что в методах лечения изменений нет, однако его нужно начинать значительно быстрее и так же быстро реагировать на изменения состояния пациента.

"Витамины вообще при новом штамме не работают, суммамед, цефтриаксон также малоэффективны. Проходит ли COVID-19 при новых штаммах в легкой форме без лечения? Да конечно, но процент тех, кто нуждается в сложном и часто стационарном лечении значительно выше, чем раньше. Каждый день, а порой час на счету", – уточнил врач, выразив надежду, что его информация станет полезной и кому-то спасет жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL: