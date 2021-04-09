Врач назвал размер зарплаты украинских медиков COVID-отделений

Карина Бондаренко Общество 10:00, 9.04.2021 Обновлено: 11:27, 9.04.2021

Врачи в Украине, которые работают с тяжелобольными коронавирусом, получают минимум 30 тысяч гривен в месяц. Другие медики получают в три раза меньше.

Об этом 8 апреля в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

Он отметил, что это маленькая зарплата для человека, который работает с "тяжелыми" зараженными и каждый день спасает жизни пациентов.

"В COVID-отделении – где-то 30 тысяч гривен со всеми добавками. Иногда 35 тысяч, если есть категории. Это заработная плата человека, который имеет опыт, который каждый день спасает самых тяжелых пациентов", – сказал Рыженко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове в больницах нет точек доступа к потоковому кислороду, а концентраторы для больных COVID-19 можно найти только у волонтеров.

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