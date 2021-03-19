Эксперт Минздрава Дубров предложил ограничить работу транспорта в Киеве

В Киеве, где с 20 марта введут ужесточенный карантин и который накануне попал в "красную" зону, следовало бы ограничить работу общественного транспорта.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал президент Ассоциации анестезиологов Украины и эксперт Министерства здравоохранения Сергей Дубров.

"Наверное, ограничения – это правильно, но, может быть, не так жестко, как надо, судя по ситуации в Киеве, когда в основных лечебных учреждениях койки заполнены до 100%. Может быть, нужно было вводить ограничения несколько раньше", – сказал он.

"Насколько я понимаю, общественный транспорт продолжает ходить. Наверное, стоило бы его как-то ограничить – как это было в марте прошлого года. Только для тех людей, которые обеспечивают критическую инфраструктуру. Ведь никто не будет придерживаться нормы о 50% сидячих мест", – считает Дубров.

Что касается общенационального усиленного карантина, то Дубров пока что не поддерживает его введение. Он уверен, что следует применять "адаптивный локдаун" в областях, где больницы заполнены более чем на 70%.

"Мне кажется, введение локдауна по всей стране не совсем правильно, потому что есть регионы, где заполнено 10-12% коек, а есть регионы, где эта цифра приближается к 100%. Поэтому я за адаптивный локдаун", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, 19 марта на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины могут обсудить новый локдаун в Украине. В ночь с 19 на 20 марта в столице Украины вводят жесткие карантинные ограничения. Меры будут действовать до 9 апреля.