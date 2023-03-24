ВР предложила признать участниками боевых действий теробороновцев, защищавших Украину в первые дни войны

Петр Порошенко с депутатами от "Европейской солидарности" внесли законопроект 9130, предлагающий специальную процедуру получения статуса участников боевых действий для бойцов территориальной обороны, погибших в первые дни после 24 февраля 2022 года.

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Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"В первые дни полномасштабного вторжения тысячи мужчин и женщин выстроились в очереди в военкомат и записались в отряды ТРО. Из-за бюрократических проволочек, стремительности событий, а иногда и откровенной измены некоторых даже не успели поставить на учет, только выдали автомат защищать свой город. Ребята, которых оккупанты расстреляли в Сиреневом Гае в Херсоне, из-за быстрого захвата города и бегства некоторых силовиков не успели даже оформить документы как члены ТРО, но они как раз и являются символом Теробороны, тех, кто взял оружие и не убежал, а до последнего дыхания давал отпор врагу", – объясняет Геращенко.

Она отмечает: таких случаев, когда герои погибли, даже не получив еще официального зачисления в бригаду, а только боевое задание от командира, десятки, а может и сотни.

"Эти страшные истории раскрываются после деоккупации наших территорий. Семьи погибших не могут получить социальную поддержку государства и почтить героев с военными почестями", – пишет Геращенко.

Народный депутат отмечает, что мы должны защитить память погибших героев. Она с коллегами из "Европейской солидарности" зарегистрировали проект Закона № 9130 от 20.03.2023 о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" по усилению гарантий прав военнослужащих воинских частей Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Речь идет о правах семей погибших защитников, которые во время полномасштабного вторжения не успели или не смогли официально оформить документы.

"Многочисленные обращения к нам о некорректном начислении выплат или их отсутствии, невозможности довести принадлежность бойца к состава в/ч свидетельствуют об актуальности проблемы. Цель нашего законопроекта – создать процедуру, по которой семьи погибших могли бы обратиться за установлением принадлежности воина к в/ч. При этом должны предотвратить коррупционные риски", – пишет Ирина Геращенко.

По мнению "ЕС", одним из вариантов решения проблемы была процедура посмертного зачисления в подразделение, где фактически воин выполнял боевые задания, совместным распоряжением министра обороны и Главнокомандующего после получения всех соответствующих показаний и доказательств. Но очевидно, что это нуждается в законодательном урегулировании.