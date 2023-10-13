Вправе ли сотрудники ТЦК проверять документы у граждан и какие виды повесток бывают: разъяснение
В Украине в военное положение сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки вправе вручать повестки на улицах, блокпостах, в общественных местах, по месту проживания, работы и так далее. Однако проверять документы граждан они не уполномочены.
Это могут делать представители Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и т.д., отмечается в Telegram-канале Министерства юстиции Украины. При этом повестки бывают четырех видов:
◾️ Повестка с целью уточнения учетных данных.
Ее выписывают, чтобы получить информацию о семейном положении, месте работы и так далее. В результате проверки указанных сведений человека могут освободить от службы в армии или дать отсрочку призыва на срочную военную службу.
◾️ Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
Этот документ обязывает призывника прийти на медицинское обследование. К повестке добавляется карта исследования и медосмотра, в которой указывается пригодность или непригодность военнообязанного к службе.
◾️ Повестка-призыв на срочную военную службу.
В ней указывается срок, в который нужно явиться, перечислены вещи, которые нужно взять с собой: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), учетно-послужную карточку, мобилизационное распоряжение (в случае наличия).
◾️ Мобилизационное распоряжение.
Если человек прошел медкомиссию и признан пригодным, ему вручают мобилизационное распоряжение. В документе напоминается об обязанности явиться в определенный призывной пункт.
Отметим: в украинском законодательстве не прописаны уточнения по поводу того, где нужно вручать повестку. Поэтому ее могут принести домой или дать на улице.
Что должно быть указано в повестке:
– ФИО получателя, адрес проживания;
– вид повестки;
– реквизиты распоряжения Территориального центра комплектования и соцподдержки (бывший военкомат);
– адрес ТЦК и СП, куда нужно прибыть;
– ФИО, подпись, печать руководителя ТЦК и СП.
Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы вручения повесток:
◾️ ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке" от 21.10.1993 № 3543-XII.
◾️ Постановление КМУ от 23.02.2022 № 154 "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".
◾️ Постановление КМУ от 30.12.2022 № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого из граждан Украины мобилизуют в армию осенью. Уклонистам может грозить административная и уголовная ответственность.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!