Вправе ли сотрудники ТЦК проверять документы у граждан и какие виды повесток бывают: разъяснение

В Украине в военное положение сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки вправе вручать повестки на улицах, блокпостах, в общественных местах, по месту проживания, работы и так далее. Однако проверять документы граждан они не уполномочены.

Это могут делать представители Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и т.д., отмечается в Telegram-канале Министерства юстиции Украины. При этом повестки бывают четырех видов:

◾️ Повестка с целью уточнения учетных данных.

Ее выписывают, чтобы получить информацию о семейном положении, месте работы и так далее. В результате проверки указанных сведений человека могут освободить от службы в армии или дать отсрочку призыва на срочную военную службу.

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◾️ Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Этот документ обязывает призывника прийти на медицинское обследование. К повестке добавляется карта исследования и медосмотра, в которой указывается пригодность или непригодность военнообязанного к службе.

◾️ Повестка-призыв на срочную военную службу.

В ней указывается срок, в который нужно явиться, перечислены вещи, которые нужно взять с собой: паспорт, военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников), учетно-послужную карточку, мобилизационное распоряжение (в случае наличия).

◾️ Мобилизационное распоряжение.

Если человек прошел медкомиссию и признан пригодным, ему вручают мобилизационное распоряжение. В документе напоминается об обязанности явиться в определенный призывной пункт.

Отметим: в украинском законодательстве не прописаны уточнения по поводу того, где нужно вручать повестку. Поэтому ее могут принести домой или дать на улице.

Что должно быть указано в повестке:

– ФИО получателя, адрес проживания;

– вид повестки;

– реквизиты распоряжения Территориального центра комплектования и соцподдержки (бывший военкомат);

– адрес ТЦК и СП, куда нужно прибыть;

– ФИО, подпись, печать руководителя ТЦК и СП.

Нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы вручения повесток:

◾️ ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке" от 21.10.1993 № 3543-XII.

◾️ Постановление КМУ от 23.02.2022 № 154 "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

◾️ Постановление КМУ от 30.12.2022 № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

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