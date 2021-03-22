Переведення годинника в березні 'зависло': у 'Слузі народу' озвучили сценарії для українців

Українці зможуть не переводити годинники наприкінці березня за умови, що уряд скасує відповідну постанову. Якщо ж рішення залишиться за Верховною Радою, то закон набуде чинності вже восени. У такому разі незрозуміло, за яким часом, літнім чи зимовим, будуть жити українці.

У коментарі OBOZREVATEL член профільного комітету, нардепка "Слуги народу" Роксолана Підласа розповіла кілька варіантів розвитку подій щодо можливого скасування сезонного переведення годинників.

"По-перше, повторне друге читання законопроєкту передбачає 14 днів на подання поправок – тому до 28 березня ми не встигнемо проголосувати законопроєкт про скасування переходу на літній час. До 28 березня 2021 може встигнути Кабінет міністрів, а саме: скасувати постанову уряду 1996 року, яка є підставою для переведення годинників. Якщо це зробити, то перехід на літній час не відбудеться", – сказала Підласа.

За її словами, парламент може проголосувати документ після 28 березня з нормою щодо відтермінування набуття чинності. Відтак:

якщо українці залишаться на зимовому часі, то закон набуде чинності після осіннього переведення годинників;

якщо українці залишаться на літньому чаті, то закон набуде чинності відразу після підписання.

"Стефанчук (перший заступник голови ВРУ) обговорював питання з прем'єром. Але вони ще не вирішили, наскільки мені відомо", – додала політикиня.

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