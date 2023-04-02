Возвращался на фронт после двух ранений: погиб гендиректор компании ''Агроспейс'' Александр Портретный. Фото

1 апреля стало известно о трагической гибели еще одного защитника Украины. Война забрала гендиректора компании "Агроспейс" Александра Портретного.

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Об этом сообщил руководитель отдела продаж дивизиона сельскохозяйственной техники компании "Цеппелин Украина" Михаил Филончук. Александр Портретный героически возвращался на фронт несколько раз, даже после двух тяжелых ранений.

"Защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины от российских оккупантов на фронте героически погиб генеральный директор компании "Агроспейс" Александр Портретный", – пишут про него.

Также друг Александра Портретного Николай Гармаш выложил фото военного.

В комментариях к данному посту, пользователи рассказали, что солдат дважды возвращался на "0" после тяжелых ранений, полученных в бою.

"Нет слов описать тоску и боль... 2 ранения и после каждого ты возвращался на "0", чтобы быть поддержкой и примером своему подразделению, быть примером нам и потомкам... вернулся, чтобы уйти навеки. Я не знаю, кто и когда ответит за эту боль и ужас, какой будет суд на теми, кто принес и привел это горе, но молю Бога, чтобы он сотворил свой суд над теми, кто забрал твою жизнь и жизни твоих побратимов, наказал их и их род! Горите в аду, твари. Вечная слава и память нашим героям, Брат, Друг, почивай с Миром, ты в наших сердцах навечно и твое дело, твои поступки бесценны!", – написал знакомый погибшего.

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