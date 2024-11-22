Возможны серьезные трансформации: астропрогноз на пятницу

В пятницу, 22 ноября, длится 23-месячный день. Луна находится в знамеке Льва, Солнце постепенно покидает знак Скорпиона.

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Каким будет день с таким набором характеристик специально для OBOZ.UA, рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня нас ждет день-портал.

"Когда у нас две двойки, две единицы – это всегда дни-порталы. И это крепкие такие дни, когда мы можем перейти в другую, новую версию себя, когда мы выбираем какую-нибудь реальность какую-то ветвь реальности. Потому этот день он открыт абсолютно для всего", – рассказала астролог.

Исита Гая назвала двойку – числом с женской энергией и энергией партнерства. "И две – это значит, что она удвоена, то есть внутри каждого из нас есть женская мужская часть. Мы это знаем, но мы не знаем, что внутри нас есть светлая женская и темная женская, светлая мужская и темная мужская часть. То есть две пары: светлая пара и темная пара. И как раз в день-портал две двойки мы можем гармонизировать все эти энергии внутри себя", – сказала она.

Астролог также посоветовала практику, которая поможет добиться такой гармонии. Она называется "восьмерки". "Вы можете вообразить свои чакры и делать восьмерку справа налево по каждой чакре, представлять, что вы крутите восьмерку. И тоже вперед и назад по тем же чакрам. Если вы посидите и попредставляете вот так восьмерки под музыку, которая будет вам приятна, вы будете чувствовать, что что-то негативное уходит из вашего тела", – объяснила она. Исита Гая посоветовала делать эту практику еще и потому, что позволяет гармонизировать все части своего подсознания.

Относительно суеверия дня, которое не советует сегодня отправляться в дальний путь, Исита Гая рассказала, что в этот день путешествие неизбежно. Но она может быть эмоциональной и с большим количеством сюрпризов на пути. Тем, кому суждено сегодня отправиться в путь, сделают это. "Не бойтесь перемен, не бойтесь этих сюрпризов. Если вы в пути, если вы запланировали дорогу, так должно быть и вы справитесь со всем, что будет", – сказала она.

Цветами дня астролог назвала розовый и оранжевый. Также она посоветовала носить красный, золотой и серебряный. По ее словам, сегодня нужно выбирать яркие цвета, которые дарят приподнятое настроение.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака.

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