Возможны проблемы на дорогах: астропрогноз на 3 февраля

В понедельник, 3 февраля, длится 6 лунный день. Луна находится в Овне, а Солнце – в Водолее.

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Что такое начало недели несет с собой, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, тройка несет в себе энергию учителя Юпитера и в целом это будет спокойный и структурированный день, но могут возникать и проблемы.

"Могут возникать проблемы на дорогах. Это пробки, ожидания, люди могут куда-то опаздывать", – спрогнозировала астролог. По ее словам, все потому, что понедельник всегда несет работу с подсознанием и раскрытие новых иллюзий. "Поэтому очень часто в понедельник люди плохо себя чувствуют", – добавила она.

При этом Исита Гая пообещала, что тройка, как цифра дня, будет структурировать. И это поможет дню пройти спокойно. "Я рекомендую вам написать в список все дела, которые вам нужно будет выполнить, и спокойно вы сможете со всем справиться", – посоветовала астролог.

Эксперт также прокомментировала поверье о том, что сегодня стоит отказаться от черного цвета в одежде. "Понедельник на английском языке это Moon Day. Moon Day – это день Луны, а энергия Луны – это всегда белая энергия. Потому я рекомендую вам надевать белый цвет в этот день. И белые украшения, они также будут раскрывать вашу внешнюю и внутреннюю красоту", – сказала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 3 февраля для всех знаков зодиака – кому день принесет финансовый успех, а кому следует опасаться конфликтов.

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