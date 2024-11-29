Возможны конфликты и провокации: астропрогноз на 29 ноября

В пятницу, 29 ноября, длится 28 лунный день. Луна находится в Скорпионе, а Солнце – в Стрельце.

Видео дня

По словам астролога и нумеролога Иситы Гая, это будет день, когда будут одновременно властвовать различные энергии. Об этом она рассказала специально для OBOZ.UA.

"У вас могут произойти какие-то конфликты, обостренные ситуации, кто-то может создать вам провокацию, могут быть триггеры. Вы будете испытывать сильные эмоции в этот день – как положительные, так и отрицательные", – сказала астролог. События, по ее прогнозу, могут случаться разные по значению – сначала может произойти что-то хорошее, а потом сразу плохое. "То есть будет и то, и то, и вроде всего будет очень много и, опять же, сильные эмоции", – сказала Исита Гая.

Чтобы уберечься от негативного влияния таких эмоциональных качелей, она порекомендовала в конце дня сделать медитацию или включить успокаивающую музыку и потанцевать, чтобы успокоить и гармонизировать свою нервную систему.

Кроме того, она посоветовала дыхательную практику для умиротворения и обуздания тревожности или агрессии. "Если вы чувствуете что вам плохо, если у вас идет паническая атака, вы просто садитесь, вы можете закрыть глаза, вы можете с открытыми глазами, если вы на работе находитесь, и просто делаете четыре-пять глубоких вдохов и выдохов. И делаете их через сердце, через сердечный центр, представляете что с воздухом свет заходит в ваше сердце и выходит свет. Свет заходит и выходит. Вы делаете четыре-пять вдохов-выдохов и вы успокаиваетесь", – объяснила суть практики Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.