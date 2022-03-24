Пожар перебросился на склад боеприпасов: ВСУ при уничтожении "Орска" повредили еще два корабля РФ. Видео
Во время уничтожения вражеского большого десантного корабля "Орск" во временно оккупированном Бердянске Вооруженные силы дополнительно повредили два корабля РФ. Также пожар с вражеского судна перебросился на склад боеприпасов.
Также ВСУ уничтожено резервуар на 3000 тонн топлива оккупантов. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Запорожской областной военно-гражданской администрации (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Украинские военные атаковали вражеский большой десантный корабль около 7 часов утра в акватории порта временно оккупированного Бердянска. После попадания снаряда в корабль пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.
Также в сети появилось видео, на котором два вражеских корабля убегают из акватории бердянского порта. В настоящее время нанесенные оккупанту ущерб уточняется.
Ранее сообщалось, что большой десантный корабль "Орск" российских вооруженных сил, который украинские защитники 24 марта уничтожили возле Бердянска, в 2014 году учувствовал в оккупации РФ крымского полуострова. Командира судна Сергей Скворцов за это наградили медалью "За возвращение Крыма".
Примечательно, что согласно секретным планировочным документам, которые оказались в распоряжении ВСУ, подразделение врага должно было совершить высадку из БДК "Орск" в районе населенного пункта Степановка-1 и в дальнейшем действовать с воинскими частями 58-й армии РФ, а именно со 177-м отдельным полком морской пехоты ЧФ РФ. Конечная цель этих сил – блокирование и взятие под контроль Мелитополя. Однако Вооруженные силы Украины в буквальном смысле разрушили планы врага.
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