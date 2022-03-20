Российские оккупанты похитили в Бердянске пять кораблей с зерном, – Старух

Российская армия похитила в Бердянске Запорожской области пять кораблей с украинским зерном. Их отогнали в неизвестном направлении буксирами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, некоторые из кораблей были загружены частично, другие – полностью.

"Что сообщают жители Бердянска. Там стояло на погрузке 5 кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами", – заявил Старух.

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Напомним: 16 марта жители Бердянска вышли на очередной митинг против оккупации войсками РФ. Акция прошла под флагами Украины.

Митинги под лозунгами "Бердянск – это Украина" проходят ежедневно с начала оккупации города войсками агрессора. Последние вошли в Бердянск 27 февраля.

15 марта сообщалось похищении оккупантами священника ПЦУ Олега Николаева, а также активиста Виталия Шевченко, который организовывал митинги.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Бердянска Запорожской области, которые ограничены в средствах внешней связи, вынуждены слушать пропаганду по радиоточкам. Оккупанты держат дикторов буквально под дулом, чтобы те вещали о прелестях "русского мира".

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