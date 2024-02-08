Возглавить МинВет должен человек с опытом фронтовых и бюрократических сражений, – Юрий Гудыменко

Новым руководителем Министерства ветеранов должен стать человек с боевым опытом и практическим пониманием, через которые бюрократические и психологические преграды проходит защитник по возвращении с фронта. После увольнения Юлии Лапутиной перед ведомством стоит вызов: действовать быстро, эффективно и координироваться с другими органами власти.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко рассказал в интервью РБК.

"Возглавить министерство должен ветеран, получивший ранение и имеющий опыт реабилитации, включая все положительные и негативные моменты, связанные с лечением. Такой человек реально понимает, что нужно менять и в каком направлении. Мне бы хотелось, чтобы это был человек, которая умеет строить на развалинах, потому что министерство - это не просто государственный институт или юридическое лицо, приходится долго объяснять, что категория граждан, чьи интересы должно защищать государство, - это не только ветераны, но и члены их семей. не получают должного отношения. Такая политика вредит мобилизации, не мотивирует к трудоустройству по возвращении, и в дальнейшем может провоцировать распространение криминала и злоупотребление алкоголем", - комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, проблему с социальной адаптацией защитников предстояло решать еще вчера. Новому министру придется бежать сразу в нескольких направлениях в быстром темпе, ведь потеряно много лет работы в этой сфере.

"Министерство должно задавать политику. Лучшим вариантом распределения контрольных обязанностей является такой вариант, когда у каждого министерства есть соответствующий комитет в парламенте. Но комитета по ветеранам в Верховной Раде нет, что затрудняет внедрение нужных изменений. И все-таки делать это нужно. Важные направления работы, на которые я рекомендовал бы обратить внимание новому министру: пересмотр льгот и возможная монетизация; социализация ветеранов (ветеранский бизнес, обучение, возможность получить профессиональные навыки); реабилитация; обеспечение тяжелораненых, которые до конца жизни не смогут работать; уменьшение бюрократического бремени для ветеранов; налаживание взаимодействия между гражданскими и ветеранами, то есть ветеранизация общества", – подчеркнул Юрий Гудыменко.