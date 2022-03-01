Воздушные силы ВСУ отомстили оккупантам: уничтожены 5 истребителей, крылатая ракета и вертолет

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За сутки, 28 февраля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли контрудар по российским оккупантам, которые в этот день продолжали обстреливать мирные города. Среди прочего им удалось уничтожить пять вражеских самолетов, вертолет и крылатую ракету.

Такие данные обнародовало командование Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook. Также уничтожены колонны бронетехники, топлива, ЗРК.

"Воздушные силы сегодня наказали оккупантов, российские войска понесли огромные потери от ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников", – сказано в сообщении.

Так, украинские истребители перехватили оккупантов во время авианалета на Васильков и Бровары, сбив два самолета. Также работали зенитные ракетные дивизионы С-300 – они сбили три самолета противника. Предварительно, речь идет о Су-30 и Су-35.

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Недалеко от Киева ЗРК Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.

Кроме того, штурмовики Су-25 отработали на колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

Бомбардировщики Су-24м нанесли минимум 4 бомбовые удара по колоннам техники оккупанта в Черниговской области и вблизи Бердянска.

Также применялись беспилотники Bayraktar TB2 – они поразили три цели (танк противника и два ЗРК Бук).

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала открытой войны России против Украины, агрессор выпустил по украинской территории 113 ракет "Искандер" и "Калибр". Удары наносились по мирным городам и селам.

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