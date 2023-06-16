Воздушные силы будут сообщать о запусках ракет и дронов в режиме онлайн: как это будет работать

Воздушные силы будут сообщать о запусках ракет и дронов в режиме онлайн. Это будет происходить через официальный Telegram-канал ВС (https://t.me/kpszsu).

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, украинцы постоянно хотят видеть свежую информацию о причине воздушных тревог.

Пока же такую информацию они могут получить из мониторинговых групп, однако эти данные не являются официальными и не всегда соответствуют действительности.

"Воздушные силы тоже будут это делать (сообщать об основных направлениях атак, – ред.). Граждан это беспокоит, и многие запросы от представителей СМИ. Многие люди хотят видеть информацию из официальных источников, приложения "Воздушная тревога", – заявил Юрий Игнат.

Таким образом, Воздушные Силы будут извещать об атаках дронами-камикадзе Shahed, угрозах ракетных ударов с бомбардировщиков Ту-22, Ту-95 и Ту-160, а также об ударах ракетами "Калибр" с подводных и надводных носителей.

Стоит отметить, что в пятницу российские войска запустили ракеты по Украине с Черного моря. Воздушная тревога была объявлена практически по всей территории Украины. В Киевской области и в столице работало ПВО.

Напомним, Одесскую и Николаевскую области ночью 16 июня атаковали вражеские "Шахеды", им противостоят украинские силы противовоздушной обороны. Это произошло при сигнале воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью на 14 июня войска РФ выпустили по Украине 10 ракет и 10 дронов-камикадзе "Шахед". Защитники неба обезвредили 12 таких российских воздушных целей.

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