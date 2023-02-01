Воздухофлотский проспект в Киеве призвали переименовать в проспект Евросоюза

Ряд общественных деятелей накануне Саммита Украина-ЕС обратились к киевлянам и столичным властям с призывом поддержать переименование Воздухофлотского проспекта на проспект Европейского Союза.

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Соответствующее обращение обнародовал в Twitter эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко.

"Дорогие киевляне, пришло время наконец-то лишить наши улицы, парки и скверы российского прошлого. Оно приносило нам только трагедии. Наше будущее – европейское. Так что давайте приближать его всеми возможными средствами, даже в названиях. Украина будет в ЕС, Украина будет в НАТО !", – пишет Огрызко.

Представители общественности Киева обращаются в Экспертный совет, к депутатам Киевского городского совета и всем киевлянам с призывом отразить движение Украины в Европейский Союз в названиях улиц Киева. Они считают, что лучшим вариантом стало переименование улиц, названия которых связаны с советским прошлым, а тем более вооруженными силами агрессора.

"Очевидным случаем является Воздухофлотский проспект. Это название он получил "в ознаменование развития и укрепления Красного воздушного флота". Правопреемники этого "флота" сейчас обстреливают Киев, убивая людей и разрушая инфраструктуру. Убеждены, что возвеличению агрессоров и убийц не место на улицах Киева. В то же время этот проспект знаковый для того, чтобы символизировать интеграцию в Европейский Союз – , которая, согласно Конституции, является обязанностью для президента, Парламента и Правительства Украины", – говорится в обращении.

Общественные деятели предлагают переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза. Призывают киевлян поддержать их предложение для будущего в свободной семье народов объединенной Европы.

Инициативу поддержали политолог Михаил Басараб, участник войны против России Мирослав Гай, правозащитник Иосиф Зисельс, общественные деятели Михаил Гончар и Андрей Левус, журналист Сергей Квит.

Ранее с призывом переименовать Воздухофлотский проспект в Экспертный совет, депутатов Киевского городского совета и киевлян также обратился писатель и дипломат Юрий Щербак.

Саммит Украина-ЕС в этом году состоится в Киеве 3 февраля. Планируется, что в саммите примут участие президенты Европейского Совета Шарль Мишель и Комиссии Урсула фон дер Ляен, а также украинский гарант Владимир Зеленский.

Между тем, в правительстве убеждены, что техническая часть переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС может занять лишь два года, что станет рекордом для стран-кандидатов. В то же время, политическая часть переговоров может затянуться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко в Брюсселе заявил, что саммит Украина-ЕС, который состоится 3 февраля, должен стать саммитом единства. В ходе встреч в штаб-квартире НАТО, Европарламенте и Еврокомиссии пятый президент призвал партнеров как можно скорее предоставить Украине мощное оружие, усилить санкции против России. Также Порошенко считает, что в этом году Украина должна получить приглашение в НАТО.