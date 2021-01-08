ВООЗ перевірить, чи є в Україні британський мутант COVID-19

Україна 19-21 січня направить перші зразки для перевірки на наявність британського штаму коронавірусу.

Їх доставлять у визначену Всесвітньою організацією охорони здоров'я лабораторію, яка функціонує на базі клініки "Шаріте" в Берліні, заявив агентству "Інтерфакс-Україна" головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зразки будуть відібрані до 14 січня у хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, зареєстрованих на територіях зі значним рівнем поширення інфекції, у хворих з важким перебігом хвороби та/або з досвідом подорожі до Великобританії", – пояснив він.

Головний санлікар додав, що ВООЗ закликала всі країни почати дослідження циркуляції нового варіанту вірусу.

За його словами, відібрані зразки зберігатимуться за температури нижче 70 ° С і без повторного розморожування і заморожування.

Всього планується, що Україна в 2021 році буде направляти в лабораторії, які визначить ВООЗ, 150-200 зразків вірусу на місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 січня в нову мутацію коронавірусу, яка вперше була виявлена у Великобританії, зафіксували в понад 40 країнах.

Раніше в ВООЗ заявили, що британський і південноафриканський штами COVID-19 не призводять до більш важкого перебігу хвороби.