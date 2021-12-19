Я вот искренне и честно не понимаю ваших фрустраций: получать или нет так называемую " вовину тысячу".

Знаете, какая очень большая "вава" у нас у всех ещё в голове? Многие из вас до сих пор считают, что то, что раздаёт президент, КМУ и другие государственные органы – это они прям достают из своего кармана.

Люди! Это наши с вами налоги! Которые мы все платим ежедневно, как непрямые налоги (НДС и акциз), так и прямые (налог на доход физических лиц, военный сбор). И ещё хренову тучу налогов, которые платит бизнес: ЕСВ, пенсионный фонд, соцстрах, военный сбор опять же, налог на прибыль...

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И вот из этих денег вам милостиво отдают копейку, а вы фрустрируете: брать или нет. Да брать, конечно!

С плохой овцы хоть шерсти клок. Купите на них лекарства и занесите их пожилой соседке, если вам эти деньги не критичны. Книги детям купите.

И, кстати, по поводу военного сбора. Он был введён в 2014 году, когда началась российская агрессия. На казначейском счету тогда было чуть больше 8 000 долларов (поправьте, если не точна в цифрах) на всю страну. В бюджете 2014 года не было предусмотрено финансирование армии, потому его и нужно было вводить.

Но вот у меня вопрос. У нас же, по мнению президента, просто конфликт на Донбассе, какой такой военный сбор я плачу постоянно, подскажите мне? Ещё было бы интересно посмотреть, какой приход от военного сбора заложен в плане поступлений в бюджете на 2022 год – и сколько из этих денег выделены на армию, при постоянном сокращении финансировании ВСУ?

А?

Риторический вопрос.

Можно ответить в рифму, но не буду.

Берите, даже не задумывайтесь. Меньше главе ОПУ на день рождения отвалится, а Арахамии – на новые кроссовки за хулиард.

Берите, они ваши, а все это кодло – это менеджеры, нанятые нами за наши же налоги.

Но какая страна, такие и менеджеры.

К сожалению.

Как дети, честное слово.