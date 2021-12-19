"Вовина тысяча": брать или не брать – вот в чем вопрос
Я вот искренне и честно не понимаю ваших фрустраций: получать или нет так называемую " вовину тысячу".
Знаете, какая очень большая "вава" у нас у всех ещё в голове? Многие из вас до сих пор считают, что то, что раздаёт президент, КМУ и другие государственные органы – это они прям достают из своего кармана.
Люди! Это наши с вами налоги! Которые мы все платим ежедневно, как непрямые налоги (НДС и акциз), так и прямые (налог на доход физических лиц, военный сбор). И ещё хренову тучу налогов, которые платит бизнес: ЕСВ, пенсионный фонд, соцстрах, военный сбор опять же, налог на прибыль...
И вот из этих денег вам милостиво отдают копейку, а вы фрустрируете: брать или нет. Да брать, конечно!
С плохой овцы хоть шерсти клок. Купите на них лекарства и занесите их пожилой соседке, если вам эти деньги не критичны. Книги детям купите.
И, кстати, по поводу военного сбора. Он был введён в 2014 году, когда началась российская агрессия. На казначейском счету тогда было чуть больше 8 000 долларов (поправьте, если не точна в цифрах) на всю страну. В бюджете 2014 года не было предусмотрено финансирование армии, потому его и нужно было вводить.
Но вот у меня вопрос. У нас же, по мнению президента, просто конфликт на Донбассе, какой такой военный сбор я плачу постоянно, подскажите мне? Ещё было бы интересно посмотреть, какой приход от военного сбора заложен в плане поступлений в бюджете на 2022 год – и сколько из этих денег выделены на армию, при постоянном сокращении финансировании ВСУ?
А?
Риторический вопрос.
Можно ответить в рифму, но не буду.
Берите, даже не задумывайтесь. Меньше главе ОПУ на день рождения отвалится, а Арахамии – на новые кроссовки за хулиард.
Берите, они ваши, а все это кодло – это менеджеры, нанятые нами за наши же налоги.
Но какая страна, такие и менеджеры.
К сожалению.
Как дети, честное слово.
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