Восстановление Украины после войны: 'Метинвест' Политехника присоединился к проекту 'Школа восстановления громад'

Технический университет "Метинвест Политехника" стал образовательным партнером глобального проекта "Школа восстановления громад": в его рамках будут готовить профессиональные кадры для восстановления страны. Преподаватели и ученые университета уже разрабатывают учебные модули для 25 команд из разных регионов Украины, помогая громадам преодолевать вызовы послевоенного восстановления.

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Модули для повышения квалификации муниципальных менеджеров вуз разрабатывает, ориентируясь на практические аспекты восстановления: анализ данных для планирования, управления проектами, подготовка грантовых заявок и работа с посттравматическим населением. Благодаря современным методикам, участники и участники получат не только теоретические знания, но и практические инструменты для реализации обновительных проектов. Учебная программа объединяет онлайн-лекции, офлайн-встречи, форумы, воркшопы и стади-туры. После завершения программы участники получат сертификаты, а самые успешные смогут продолжить обучение в ведущих украинских университетах.

"Мы считаем своим долгом содействовать подготовке профессиональных кадров, способных восстанавливать громады строить новое будущее. Участие в проекте "Школа восстановления громад" – наш вклад в возрождение и развитие Украины. Мы обеспечиваем участников не только знаниями, но и практическими решениями, которые помогут трансформировать страну после победы", – отметил ректор "Метинвест" политехники Александр Почтенный.

Создание "Школы восстановления громад" инициировали Ассоциация городов Украины и общественная организация "Мариуполь.Реборн". Возникла идея как ответ на запросы громад, которые уже начали восстанавливаться или активно работают над разработкой стратегии обновления, ведь среди основных вызовов – дефицит профессиональных кадров и экспертных знаний. Поэтому эксперты команды Mariupol Reborn делятся экспертизой по планированию обновления, готовят квалифицированных специалистов и разрабатывают эффективные стратегии.

Реализуется проект при поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine), в партнерстве с Группой "Метинвест и крупнейшей инвестиционной группой Украины – SCM. Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM и член наблюдательного совета ОО "Мариуполь Реборн", отметила: роль бизнеса в проекте "Школа восстановления громад" – не только в финансовой поддержке.

"Мы делимся своими успешными прикладными кейсами, в частности, через привлечение "Метинвест" Политехники. Это практический опыт подготовки специалистов, показывающий реальные результаты. Программы "Метинвест" Политехники аккумулируют весь обучающий опыт, давая реальные знания. Поэтому мы надеемся, что это будет полезно каждому украинской громаде, – отметила Наталья Емченко.

Мы можем перенимать успешные кейсы восстановления в других странах, но возрождать пострадавшие от войны территории придется именно нам, украинцам. Поэтому мы создаем возможность учиться у лучших, чтобы построить сильные громады", – отметил глава Секции Ассоциации городов Украины по развитию деоккупированных и временно оккупированных громад, мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Как известно, компания "Метинвест Ахметова инвестировала почти 600 миллионов в развитие образования – это самая большая сумма инвестиций среди частных компаний. В настоящее время вуз "Метинвест Политехника" выпускает бакалавров, магистров и имеет собственную аспирантуру: в ней обучают не только металлургов, горняков, но и программистов и бизнес-аналитиков – всего 34 образовательных программы. С 2022 года студентами учебного заведения стали более 1000 человек. Пары проводят как офлайн, так и онлайн.