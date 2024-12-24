'Восстанавливаем историческую справедливость': Умеров и Сырский поздравили украинцев с Рождеством Христовым

Украинцев с Рождеством поздравили министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Они поблагодарили украинских воинов, которые празднуют этот день не в кругу семьи, а отбивают атаки российских захватчиков на передовой.

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Умеров назвал Рождество Христово праздником, который символизирует свет, побеждающий тьму, и добро, которое всегда преодолевает зло. "Так и российский агрессор, который принес на нашу землю смерть и разрушение, будет побежден. Потому что на стороне Украины – правда, мужество и несгибаемая воля к свободе", – уверен руководитель МО.

Он отметил героизм и самоотверженность защитников и защитниц, ведущих нас вперед даже в самые темные времена.

"Наша сила – в единстве и взаимоподдержке. От солдата на передовой до волонтера в тылу, от врача в госпитале до инженера на производстве – каждый украинец вносит свой вклад в будущую победу", – заявил Умеров и поблагодарил всех, кто сегодня работает, борется и помогает.

Он пожелал, чтобы Рождество принесло уют, надежду и веру в лучшее будущее.

"Украина – это наш общий дом, где люди разных вероисповеданий и взглядов объединены одной целью: жить в свободной, сильной и мирной стране. Вместе мы выстоим. Вместе победим", – подытожил министр.

Главком Сырский передал свои теплые поздравления с "праздником надежды и обновления" украинским защитникам, а также всем гражданам.

"Пусть новорожденный Христос одарит каждого из нас своей любовью, миром и светом, который согревает сердца. Пусть Его благословение вдохновляет нас на продолжение нашей исповедующейся и жертвенной борьбы, ведь мы защищаем свое: своих родных и близких, свою родную землю, свой народ от дикой российской орды", – подчеркнул он.

Также генерал отметил: "Мы восстанавливаем историческую справедливость. Мы отмечаем Рождество Христово 25 декабря. Вместе со всеми народами свободного и демократического мира".

Сырский поздравил и наших союзников и побратимов по борьбе, поблагодарил за поддержку и попросил не прекращать ее.

"Объединимся в этот день в молитве за Украину, за ее защитников и защитниц, за победу, справедливый мир и благословенное будущее нашей Родины и нашего народа! Верим, что с Божьей помощью тьма отступит, и в каждом украинском доме воцарится радость, добро и благословение", – призвал главнокомандующий ВСУ.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский, поздравляя украинцев с Рождеством, подчеркнул: один из самых больших христианских праздников Украина уже второй год празднует вместе с большинством христиан мира.

– Воины Государственной пограничной службы, которые на передовой продолжают борьбу с российским агрессором, показали свое празднование Сочельника вечером 24 декабря. За традиционный украинский стол с кутьей и несколькими другими блюдами наши защитники сели внутри укрытия.

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