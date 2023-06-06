Восемь областей покроют грозы: синоптики уточнили прогноз для Украины на среду. Карта

7 июня синоптики прогнозируют дожди с грозами на западе Украины. Нестабильная погода также ожидается в северных областях и Винницкой области.

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Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра. Так, в восьми областях Украины наконец-то будут долгожданные дожди.

В частности, осадки иногда с грозами ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой и Закарпатской областях. Так, температура воздуха днем в этих областях в среднем составит +20…+22 градуса.

В других областях Украины возможна переменная облачность, однако будет сухо. Ожидается преимущественно солнечная и теплая погода с температурой воздуха на уровне +24…+26 градусов.

В то же время, на выходных в Украину придут атмосферные фронты, что приведет к увеличению количества осадков.

В июне температура воздуха будет находиться на комфортном уровне и будет испытывать небольшие колебания, без сильной жары или значительного похолодания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

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