Если вы заметили, то я редко, – почти никогда, – принимаю участие в фейсбучных срачах и не высказываюсь на актуальные темы дня.

Неинтересно.

Точно так же я отмолчался, когда сетевая прогрессивная общественность распинала живого классика современности, высказавшегося о плюсах и минусах жизни в СССР.

И сегодня, и завтра огромное количество соотечественников будут ломать копья в бесплодных дискуссиях о дате окончания самой страшной войны в истории человечества и обзывать друг друга самыми нехорошими словами, отстаивая своё видение вклада в победу различных участников этой войны.

Самое обидное, что 99 процентов спорщиков свои глубокие познания получают из разговоров на кухне и просмотра телевизора.

...

Но я не об этом.

Я вообще давно предпочитаю ни с кем не спорить. Особенно в интернете.

Это уже бесполезно.

Поскольку истина уже давно никого не интересует, а история войны для подавляющего большинства жителей постсоветского пространства превратилась в предмет веры, которая, как известно ещё со времён Тертуллиана, всегда иррациональна.

И если говорить о вопросах веры, то за доказательной базой и аргументами спорящих сторон, всегда остаётся скрытым истинный смысл защищаемых постулатов.

...

Так вот, если вслед за классиком рассуждать о плюсах жизни в СССР через призму верований, то окажется, что при всей циничности и лживости коммунистической идеологии у неё было неоспоримое преимущество.

Она всегда была направлена в будущее.

Целеполагание было, конечно, смутным, но народ то строил коммунизм, то осваивал космос, то спасал угнетенные народы от колониалистов.

Даже мы, дети "расцвета застоя", уже понимали, что с коммунизмом в обозримом будущем как-то не складывается, но уж "каждой семье по квартире в 2000 году" мы точно дождёмся.

Ну а если не дождёмся квартир, то товарный дефицит победить просто обязаны.

...

Точно также, при всем том, что в Советском Союзе история войны была полностью извращена и перекручена, но в массовом сознании война воспринималась как невероятное горе и ужасное испытание.

Большие советские начальники, как правило, сами лично прошедшие фронт, понимали, что такое ВОЙНА.

Да, как говорится, советские люди боролись "за мир по всем мире", да так, что этот мир чуть на атомы не разобрали, но боролись они всё-таки за мир, понимая, что война - это плохо, больно и "главное, чтобы империалисты первыми не напали".

Опять же, даже мы, дети жившие в закрытом Днепропетровске, где ковался ядерный щит Родины, на переменах в школе обсуждали договор по ПРО с США и четко знали, что если "шарахнут, то уж точно по нам, потому что Москва и Вашингтон защищены противоракетами, а мы - нет".

А уж чтоб "шарахнули" никому не хотелось.

...

Так вот, если говорить о вере, то мы все как-то не заметили, что сопредельное государство из двух букв, назначившее себя наследником СССР и совершенно нагло пытающееся украсть общую Победу, незаметно подменило смысл постулатов веры.

Вера превратилась в карго-культ, состоящий из фанерных танковых башен на "Мерседесах", шоколадных медалей и танцующих в гимнастёрках стриптизерш.

Но даже это не самое страшное.

Страшно - другое. То, что война, ставшая карго-культом, утратила образ кровавого Молоха, перемалывающего жизни и судьбы.

В отличие от нашего недалекого советского прошлого, война для массового сознания соседей – это не плохо и больно, а хорошо и весело.

И воообще, "мы как народ-победитель", почти через 80 лет после окончания войны, имеем право лезть ко всем соседям в карман и в душу. А кто не с нами, тот - фашист и подлежит уничтожению.

Оболванивание десятилетиями населения пропагандой сделало своё грязное дело. И если народ советский в подавляющем своём большинстве войны не хотел и боялся, то народ соседский, наоборот, считает, что война – дело легкое, приятное и душеполезное.

И вообще, "у нас есть ракета гиперзвуковая - мы ей каааак вмажем! И танки новые! И бомбы! И отравить кого хочешь ядом можем! И президента нашего во всем мире боятся и уважают"

...

Ну и ещё раз напоследок о постулатах веры.

Как я уже говорил, то недавняя наша советская вера была устремлена в будущее, а вот вера соседская, увы, стала эсхатологичной.

Есть в богословии такой раздел - эсхатология или учение о конце Мира.

Так вот, как и положено в эсхатологии, 9 мая 1945 года для соседей наступил Конец Истории. Именно с этой датой теперь сверяется любое событие. Даже то, которое ещё на наступило.

И если народ советский шёл, даже обманываясь, в будущее, то народ соседский устремлён в прошлое.

...

Подумайте сегодня и завтра о написанном мной.

Помяните павших.

Поклонитесь в ноги живым.

...

И, да, НІКОЛИ ЗНОВУ.

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