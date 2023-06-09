"Вопрос о системе": в ГУР прокомментировали разрешение на выезд Трубицына
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал разрешение на выезд для депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына. Он надеется, что Трубицын вернется в Украину, иначе его вернут другим способом.
По словам Юсова, депутат должен ответить по всем законам правосудия. Об этом он рассказал в интервью УП.
На вопрос, не жалеют ли в ГУР о том, что выдали специальное письмо по требованию другой структуры, благодаря которому Трубицын уехал за границу, Юсов ответил, что этот вопрос "не о фамилии, а вопросе о системе".
"На тот момент ни у пограничной службы, ни у тех, кто подавал письмо, ни у тех, кто его подписывал, не было законных оснований не выпускать это лицо за территорию. Не было таких оснований. Но, конечно, такие вещи не должны повторяться", – объяснил он.
Представитель ГУР добавил, что надеется, что депутат Трубицын вернется и примет активное участие в расследовании. Однако если этого не произойдет, Юсов отметил, что он может вернуться в Украину другим способом.
"Каким-то другим способом. Если бы у пограничной службы была отметка напротив этой фамилии, что есть подозрение, есть ограничения по выезду, его бы не выпустили даже с письмом. Письмо – это не индульгенция", – резюмировал он.
Стоит отметить, что Высший антикоррупционный суд Украины объявил в международный розыск Трубицына.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало новые данные по делу о миллионной взятке, в получении которой подозревается депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын. Кроме него, в схеме были замешаны еще пять человек, в том числе руководители столичных КП.
Ранее сообщалось, что погоревший на взятке в 2022 году депутат Киевского городского совета от "Слуги народа" Владислав Трубицын все еще возглавляет Комиссию по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства. Находясь на этом посту, Трубицын по-прежнему мог совершать коррупционные действия.
Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Киевсовета Владислав Трубицын, обвиненный в получении взятки, уехал из Украины благодаря содействию сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Там заявили, что осуждают, что депутат воспользовался таким поводом во время войны в своих личных целях.
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