Вопрос на тысячу евро: на Буковине мужчина предлагал взятку пограничникам, чтобы вернуться в Украину. Фото

На пункте пропуска "Дяковцы" на границе Украины с Румынией украинец предлагал пограничникам взятку, чтобы вернутся на территорию страны. 36-летний мужчина выехал из страны в прошлом году, не смотря на военное положение.

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Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины в четверг, 31 мая. Как отмечается, он пытался попасть в Украину по паспорту другого государства.

За не привлечение к ответственности украинец предложил пограничникам взятку в размере одной тысячи евро.

Теперь мужчине придется отвечать по ст. 369 УК Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу", подчеркнули в ГПСУ. Там добавили, что после оформления документов правонарушителя передали сотрудникам Национальной полиции.

"Нетерпимость к коррупции среди пограничников позволяет изменять мировоззрение украинского общества, строить ведомство профессионалов в правоохранительной и оборонной сферах, создавать основу для полноценной европейской интеграции Украины", – говорится в сообщении.

Раннее стало известно, что на Закарпатье разоблачили схему переправки за границу уклонистов. Участников схемы пограничники взяли "на горячем", поэтому "тур" злоумышленников не удался.

Перевозчиками оказались жители Закарпатья, искавшие "клиентов" во всех регионах Украины. В дальнейшем они переправляли их в Венгрию, Румынию и Словакию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГПСУ пообещали возвращать и привлекать к ответственности незаконно выехавших за границу мужчин. ГПСУ активно сотрудничает со странами ЕС и Молдовой, чтобы противодействовать попыткам незаконного выезда из страны.

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