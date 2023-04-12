Волонтеры запустили онлайн-курс по базовой военной подготовке

На платформе онлайн-обучения Prometheus стартовал бесплатный курс "БАЗА: Современная военная подготовка". Курс дает основные знания по военному делу, в частности: характеристики разного оружия, ориентировку на местности, связь, такмед, выживание в полевых условиях и т.д. Всего – 13 часов учебного материала.

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Цель курса – комплексно и структурированно дать базовые знания по военному делу.

Курс рассчитан на впервые мобилизованных и подпадающих под мобилизацию. Также он будет полезен военнослужащим, желающим освежить или структурировать свои знания. Однако ограничений в доступе нет: каждый, кто интересуется темой военной подготовки, может зарегистрироваться на платформе и пройти обучение.

"Наш проект помогает закрыть одну из неотложных потребностей: поднять общий уровень знаний по военному делу и повысить качество подготовки бойцов. Почему сосредоточились именно на теории? Потому что с ней объективно проблемы. Есть старые учебники, более актуальные методички по опыту с 2014 года, отдельные статьи в профильных медиа, видео на ютубе, сайты-агрегаторы полезных ссылок… А вот комплексной, проверенной, базовой теории – нет… За исключением некоторых направлений, таких как такмед… Именно поэтому и возникла идея создать этот проект: чтобы каждый где угодно и когда угодно мог получить достоверную информацию, проверенную реальными экспертами, а не тикток-инструкторами", – рассказывает Олег Нобр, идейный лидер создания курса.

Учебные материалы разработала команда волонтеров в сотрудничестве с военными экспертами, медиками и психологами. Для работы над каждым разделом, а затем и для верификации материала привлекали минимум двух экспертов. Так, с написанием раздела "Тактическая подготовка" помогали военные Евгений "Юдж" Юдин и Денис "Квебек". Оба оттачивают навыки по тактической подготовке на поле боя еще с 2014 года. А, например, над такмедом вместе с автором раздела работали инструктор по тактической медицине Мария Назарова и врач и инструктор по медицинской помощи Елена Кондратенко. Какие эксперты присоединились к каждому разделу, можно узнать на странице курса.

Всего над "БАЗОЙ" работали более 40 человек - методисты, авторы, редакторы, корректоры, дизайнеры, военные инструкторы и действующие военные с опытом войны с 2014 года и по сей день.

"Мы начали работу над курсом с определения общей структуры. Когда получили список основных разделов, перешли к разработке педагогической модели для каждого раздела. Следующим этапом были интервью с экспертами, чтобы понять, какая информация обязательно должна быть в каждом разделе. Далее авторы разрабатывали учебные материалы, обрабатывая огромные объемы данных из открытых источников, и дополняли их реальным опытом экспертов. После – каждый раздел проверяли профильные эксперты. Таким образом, на выходе имеем структурированную, верифицированную информацию, учитывающую реалии современной войны", – делится процессом создания курса методистка проекта Алина Приймак.

От идеи до запуска прошло 9 месяцев. Именно столько времени заняло формирование команды, поиск экспертов, разработка и верификация материалов для 10 разделов и перенос их на платформу Prometheus.

"Этот курс для меня – крутой кейс, как обычные люди увидели проблему, уточнили ее актуальность с профильными экспертами и объединились, чтобы решить. Большинство членов команды друг друга не знали и познакомились уже в процессе работы. Все были в разных городах, странах, условиях. Кто-то выходил на созвоны из поезда, ванной или собирая всю свою жизнь для переезда. Кто-то писал материалы между поездками с волонтером на фронт. Мы вместе прошли начало ракетных обстрелов и отключений света и связи, у кого-то терялась связь с родными на фронте. Эксперты вычитывали материалы между боевыми задачами, на "нуле", в госпитале. Итого нам удалось сделать важный и качественный продукт. Не идеальный, однако это что-то, что будет приносить пользу уже сейчас. Может, мотивирует других сделать лучше. Если да, тогда все не зря", – рассказывает о нюансах работы над курсом проектный менеджер Валерия Быкова.

Авторы отмечают, что ни один теоретический курс не может заменить практическую подготовку, потому что навыки получаются и оттачиваются именно там. Отработать полученные знания на практике слушатели курса могут в центре подготовки "Аскольд", который выступил партнером проекта.

"БАЗА" – это очень актуальный проект, и наш центр охотно его поддержал. Тысячи людей, которые до 2022 года не имели никакого отношения к военному делу, сейчас в очень короткие сроки овладевают всем, что профессиональные военные учат годами. Онлайн-курс может дать вам знания, центры подготовки – навыки, все вместе – возможность успешно выполнять боевые задания, уничтожать врага и сохранить жизнь. Учите "матчасть" по "БАЗЕ" и приходите на обучение к нам в центр", – комментирует Юрий Подлесный, руководитель центра "Аскольд".

Все материалы курса находятся в открытом доступе на платформе Prometheus. Изучать их можно как онлайн, так и офлайн, предварительно загрузив PDF-файлы с платформы. В конце обучения слушатели могут пройти оценочный тест, чтобы проверить, как хорошо они усвоили материал, и получить сертификат в случае успешного завершения курса.

Команда проекта планирует и дальше поддерживать и обновлять материалы, а потому призывает слушателей оставлять свои вопросы и пожелания по курсу.