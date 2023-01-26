Волонтеры выставили на аукцион культовый журнал с автографом Залужного: деньги пойдут на ВСУ

Волонтеры ОО "Дело громад" объявили о розыгрыше экземпляра культового числа журнала TIME с портретом Валерия Залужного на обложке. Розыгрыш состоится 27 января. Стоимость одного билета – 100 грн.

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Об этом сообщил в Facebook Юрий Бирюков.

"У нас было 4 настоящих журнала TIME с настоящим Залужным на обложке и его настоящим автографом. На прошлой неделе мы уже разыграли один на благотворительном аукционе. Завтра следующий. В наборе также мозаика от Екатерины Винницкой", – сообщил Бирюков.

Юрий Бирюков отметил, что история с этими аукционами не особенная – история глобальная и мы все в ней живем. Волонтеры ищут груз, собирают деньги, оставляют себе зарубки на память. Журнал с автографом Генерала – отметка "чтобы помнить".

"Можно купить один билет за 100 грн, можно 10 билетов, можно приобрести неограниченное количество билетов. Вся сумма пойдет на закупку очередного груза для Вооруженных Сил Украины", – сообщил Бирюков. Присоединиться к розыгрышу можно на сайте ОО "Дело громад".