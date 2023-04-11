На Бахмуте продолжаются кровопролитные бои.

Видео дня

Каждый день много погибших и раненых бойцов.

Нашим подразделениям нужна помощь.

В среду волонтеры выезжают на фронт, везут помощь туда, куда не доходят посылки.

Надо передать необходимое.

Наконец-то пришла поставка тепловизоров и прицелов

Очень срочно нужно выкупить 3 тепловизора – 129 тыс. грн.

Четыре прицела – -96 тыс. грн

Люди, очень просим помочь, каждая гривна это огромная помощь нашим защитникам

Не отстраняйтесь

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253