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Блог | Волонтеры везут помощь на фронт, куда не доходят посылки: присоединяйтесь к помощи
На Бахмуте продолжаются кровопролитные бои.
Каждый день много погибших и раненых бойцов.
Нашим подразделениям нужна помощь.
В среду волонтеры выезжают на фронт, везут помощь туда, куда не доходят посылки.
Надо передать необходимое.
Наконец-то пришла поставка тепловизоров и прицелов
Очень срочно нужно выкупить 3 тепловизора – 129 тыс. грн.
Четыре прицела – -96 тыс. грн
Люди, очень просим помочь, каждая гривна это огромная помощь нашим защитникам
Не отстраняйтесь
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