Волонтеры объявили сбор на бронежилеты для наших воинов: как присоединиться

Волонтеры из благотворительного фонда "Переможемо" просят помощи в закупке бронепластин, которые будут использоваться для создания надежных бронежилетов для воинов Сил обороны Украины. Инициатива "Полесские броники" бесплатно обеспечивает ими военнослужащих, но нуждается в поддержке благотворителей.

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"Единственное, чего мы не можем, – останавливаться!" – отметили волонтеры на своей странице в Facebook. Там они постоянно публикуют фотоотчеты своей работы и слова благодарности от защитников страны.

"Мы безгранично рады, что вместе с вами тоже можем по-своему приобщиться к общему делу Победы!" – подчеркнули представители проекта.

Их бронежилеты доставляют на линию фронта на разные направления: и на юг, и на восток Украины. 1 сентября волонтеры отправили воинам еще 10 броников с 71-й недели проекта, поблагодарив всех, кто поддержал хорошее дело.

"Самое время проплаты за бронепластины. От нас ждут те броники, которые уже очень хорошо знают и которые очень и очень ждут", – написали волонтеры в соцсети.

Помочь защитить наших воинов можно любым донатом. Даже небольшие суммы приблизят нас к общей цели!

Реквизиты:

Монобанк – 5375414129718481

Приватбанк – 5363542016112600 (получатель – Хоменко Сергей Адамович).

PayPal – +380675057903, [email protected]

БФ "Переможемо"

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Номер карты фонда – 4246 0010 0406 0046

Для удобства ссылка на платеж БФ "Переможемо" через Приватбанк доступна здесь.