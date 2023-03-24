Волонтеры из ''Евросолидарности'' помогли с лечением дяди Гриши, ставшего символом сопротивления херсонцев

В Запорожье в волонтерском центре "Солдатский привал" живет известный на всю Украину волонтер из Херсона Григорий Янченко, более известный как дядя Гриша. Григорий Янченко волонтерит с 2014 года, а когда россияне оккупировали его родной Херсон, мужчина на инвалидной коляске стал символом сопротивления херсонцев. В помощь украинской армии за восемь лет он собрал миллионы гривен.

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Дядя Гриша во время российской оккупации города ежедневно выезжал в центр города, чтобы собирать пожертвования. Он включал через громкоговоритель гимн Украины и украинские патриотические песни и так выражал протест захватчикам. Херсонцы поддерживали его и приобщались к сбору средств в помощь Вооруженным Силам Украины.

"Людям, которые слушали эти песни, это поднимало настроение и дух. И они верили в то, что придет украинская армия и освободит Херсон от оккупантов. И не только Херсон, но и всю Украину", – вспоминает Григорий Янченко.

Оккупанты начали угрожать мужественному активисту, и через некоторое время с помощью волонтеров он уехал в Запорожье.

"В основном угрожали местные коллаборанты. Орки не так меня беспокоили, как местные коллаборанты. Потому что они знали меня и могли оркам указать на меня, чтобы меня арестовали или забрали в подвал. Каждый день выезжал как на минное поле. Утром – все в порядке, а вернешься или не вернешься ты не знаешь", – вспоминает волонтер в те дни.

Недавно ему понадобилась медицинская помощь, которую помогли организовать волонтеры "Европейской Солидарности", депутаты Запорожского городского совета Николай Белый и Галина Гончаренко.

"Сегодня наш дядя Гриша – Григорий Янченко, получил помощь от Клиники Святого Николая. Всегда всем помогает он, но добро возвращается. Мы обратились за помощью к руководству и врачам КСМ, и они мгновенно предложили для украинского героя-волонтера бесплатную операцию", – рассказала Галина Гончаренко.

"Не волнуйтесь, ничего серьезного и катастрофического. Но потребность в этом была, потому что наш дядя Гриша привык беспокоиться обо всех остальных, а на себя никогда не хватало времени. Желаем господину Григорию скорейшего выздоровления", – отметила она.