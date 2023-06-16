Волонтеры 'Гончаренко центров' отправили гуманитарные грузы для подтопленных сел Херсонщины

Гончаренко центры помогают жителям Херсонщины, оказавшимся заложниками наводнения, вызванного подрывом оккупантами Каховской ГЭС. Активисты развозят по селам питьевую воду, вещи первой нужды и лекарства. В настоящее время доставлено более 3 тонн гуманитарной помощи.

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Волонтеры Гончаренко центров Одессы, Николаева, Хмельницкого и Черновцов активно приобщились к помощи жителям Херсона, пострадавшим от экологической катастрофы, вызванной оккупантами. Из Одессы и Николаева машины с помощью отправляются в сел Херсонщины, которые пострадали от наводнения. В настоящее время передано более 3 тонн вещей и продуктов и около 2 тысяч литров питьевой воды.

Как рассказал директор одного из центров Гончаренко в Одессе, Константин Задорожный, самые необходимые вещи для пострадавших: одежда, обувь, пищевые продукты, питьевая вода, средства гигиены и дезинфекции, а также медикаменты.

"Из-за катастрофы, которую совершили захватчики – куча людей оказалась почти без ничего, потеряли жилье, потеряли пищу, одежду. Уничтоженные поля, посевы, огороды. Пить воду из источников и колодцев – стало опасно для жизни. Это страшная боль для всех нас, но мы сплачиваемся и помогаем всем, чем можем", – отметил волонтер.

Ко многим населенным пунктам пока нет подъезда. Одним из пунктов гуманитарного конвоя от Гончаренко центров стало село Антоновка, подтапливавшееся прямо на глазах у волонтеров.

"Очень благодарны всем за поддержку. Сейчас не везде можно проехать. В некоторые деревни сложно добраться на автомобиле, в другие нужно плыть на лодке. Но мы здесь встречаем волонтеров, которые везут нам продукты и питьевую воду, которая сейчас крайне нужна. Надеемся, что вода все же будет. К сожалению, света в Антоновке нет уже 7 месяцев. Враг оккупировал Херсонщину, беспощадно бомбил, а теперь хочет утопить", – рассказала руководительница Пункта несокрушимости в Антоновке, волонтер Татьяна Ерошенко.

Основатель сети Алексей Гончаренко также уехал в Херсонскую область и поделился впечатлениями, как живет город после подрыва ГЭС.

"У россиян сейчас тактика выжженной земли, экоцид. Вдобавок, тысячи людей оказались в ловушке, а оккупанты обстреливают места эвакуации. Это просто варвары, но мы объединены и готовы помогать столько, сколько будет нужно. Очень большая активность была у волонтеров сразу после подрыва. ГЭС, но последствия для юга катастрофические, поэтому помощь потребуется еще длительное время", – добавил Гончаренко.