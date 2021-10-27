Волонтер объяснил, что происходит в Старомарьевке и почему пропагандисты РФ устроили истерику

Администрация Мирненской Объединенной территориальной громады на Донетчине, куда входит поселок Старомарьевка, хотела провести встречу с жителями села для выяснения насущных проблем. А подконтрольные России боевики расценили это как наступление.

Поселок, который семь лет находится в зоне беззакония, имеет много проблем. Об этом сообщает волонтер Роман Доник в соцсети Facebook.

По его словам, семь лет село находится в "серой" зоне. Поэтому представители администрации ОТГ решили обратиться к руководству 93 ОМБр для выделения охраны во время проведения организационных мероприятий, поскольку в деревню часто входят боевики НЗФ.

Однако обычный рабочий процесс по поводу улучшения качества жизни людей, проживающих в "серой зоне", кремлевские пропагандисты использовали в своих целях. На этом фоне поднялась целая волна истерик по поводу захвата села. А 93 ОМБр было обвинено едва ли не в начале наступления, отметил он.

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Волонтер подчеркнул, что 93 ОМБр не нарушает минские договоренности, находясь на позициях, указанных в документах, в частности, ОБСЕ, СЦКК. Он уверяет, что, согласно этим картам, позиции и наблюдательные пункты бригады остаются там же, что и месяцы назад.

"Вопрос стоял о безопасности людей во время встречи о представителях ОТГ с жителями села. И надо понимать, что военнослужащие ВСУ, подвергая свою жизнь опасности, вызвались с риском для жизни помочь в этом вопросе. Бойцы бригады подвергая свою жизнь смертельной опасности поехали решать бытовые проблемы мирняка. Чтобы жителям села было чем топить зимой и крыши не протекали. Но оккупанты ситуацию перекрутили и начали обстреливать из 122 мм пушек мирные населенные пункты", - рассказал он.

Волонтер отметил, что боевики обстреляли село Гранитное, несколько лет подконтрольное Украине, а не позиции ВСУ в Старомарьевке.

"Повреждены около шести домов. Во время обстрела один военнослужащий погиб, второй ранен. Это произошло в Гранитном. Именно после обстрела мирного села на Украинской территории был применен БПЛА Bayraktar TB2. О применении "Байрактара" чуть позже напишу", - добавил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе Операции Объединенных сил опровергли информацию о том, что украинские военные вернули под контроль правительства поселок Старомарьевка, расположенный возле села Гранитное в Донецкой области. Ранее подобную информацию распространяли "СМИ" террористов.