Волонтер Мазурчук, которая критиковала казненного военного за русский язык, ранее призывала не выпускать за границу пожилых людей

Уже скандально известная Василиса Мазурчук, которая раскритиковала казненного военного ВСУ за крики агонии от пыток оккупантов, и раньше делала довольно резкие высказывания. Так, экс-пресс-офицер полка "Днепр-1" и добровольческого батальона "Донбасс" выразила возмущение тем, что украинцы пожилого возраста спасаются от войны за границей.

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Публикацию с таким посланием она сделала за несколько дней до резонансного поста про обезглавленного героя. Тогда особого внимания ее заметка не привлекла, но на фоне последнего скандала вызвала новую волну агрессии со стороны пользователей социальных сетей.

"Я понимаю только одну категорию людей. Тех, кто спасает детей. Потому что детям нечего делать по подвалам. Нечего делать под тревогами. Нечего делать в опасности. Но какого черта уезжают бабы с дедами, которые уже доживают? Чтобы занимать места детей, которых уже некуда селить?", – задается вопросом волонтерка.

Василиса также определила в категорию "невыездных" и украинских женщин, не имеющих детей. По ее мнению, будет правильно, если в Европе будут размещать только граждан Украины, способных сохранить генофонд. По всей видимости, девушка подразумевает и себя, так как, по словам ее подписчиков, сама находится с дочерью на территории Ирландии.

"А все остальные паразиты что забыли?! Не работают, не учат языку, не волонтерят. Сидят. Простой пример – Ирландия. Мамам одиноким с детьми негде жить, а пенсионеры и мужики без признаков инвалидности сидят. При чем именно сидят. Никому не помогая, ни войску, ни людям, ни государству. Прости Господи, балласт", – поставила свою оценку Мазурчук.

Неудивительно, что снисходительное оценивание и шельмование собственного народа возмутило украинцев. Они выразили автору публикации свое осуждение, и начали синхронно давать оценку уже самой Василисе.

Как сообщал OBOZREVATEL, на начало 2023 года в странах Европы находилось около 8 млн украинских беженцев. Больше всего – в Польше, где их количество превысило 1,5 млн человек. При этом всего за время войны из Украины выехали 18 млн человек – однако большинство уже вернулось.

Отмечается, что уже 84% украинских беженцев начали полноценно работать на территории Польши. Тем не менее около трети (32%) хотят как можно скорее вернуться в Украину. Только 6% опрошенных заявили, что хотят навсегда остаться в чужой стране.

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