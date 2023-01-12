Войска РФ в оккупированных городах требуют удалять приложения украинских банков – ЦНС

Российские оккупанты продолжают войну с официальной украинской валютой во временно захваченных населенных пунктах. Теперь они стали искать в телефонах местных жителей приложения украинских банков.

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Об этом в среду, 11 января, сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, захватчики ужесточили фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях – враг проводит рейды и проверку телефонов на блокпостах.

Такие действия россиян не имеют результата, поэтому они пытаются добиться хоть какого-то эффекта и требуют удалять приложения украинских банков – Ощадбанка, Приватбанка и Монобанка.

"Мероприятия оказываются неэффективными, поэтому оккупационные администрации решили извлечь хоть какую-то пользу из таких проверок. Теперь во время проверок телефонов оккупанты требуют удалять приложения украинских банков", – говорится в сообщении.

Это связано с фейковым "указом" о якобы переходе оказавшихся под временной оккупацией Россией украинских городов на "рублевую зону".

"Россияне хотят максимально ограничить использование гривны среди местных жителей", – отметили в ЦНС.

В учреждении призвали граждан быть осторожными и по возможности покинуть регион до его деоккупации украинскими Вооруженными силами.

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе центробанка РФ (аналог украинского НБУ) Эльвире Набиуллиний. Подозрение связано с введением "рублевой зоны" на оккупированных Россией территориях Украины. В результате Набиуллину могут объявить в международный розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Луганщины испытывает серьезные проблемы из-за настроений местного населения. Поэтому российские оккупационные войска задумали обстрелять медучреждение в Луганской области.

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