Войска РФ убили две мирные семьи: в Запорожье простились с жертвами ракетного удара

В Запорожье попрощались с людьми, которые погибли в результате российского удара ракетами по жилому дому 18 октября. В последний путь провели две супружеские пары: Данила и Диану Коваленко, а также Лилию и Александра Клименко.

Об этом сообщило издание ТСН. Тогда от атаки оккупационных войск страны-агрессора погиб еще один человек, пятеро получили ранения, а 16 остались без жилья.

Друг 23-летнего Данила Коваленко, Александр, рассказал, что супруги очень любили друг друга. Они женились всего год назад, а предложение Диане Данил делал в бомбоубежище под звуки сирен.

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Александр дружил с Данилом с первого класса и до последнего дня. Когда он узнал, что в дом друга попала ракета россиян, сразу начал звонить ему, но телефон парня уже не отвечал.

Родители Данила также находились в этой квартире – отец получил контузию, а мать – ранения. Также у семьи было трое котов, выжил только один из них.

От жестокой атаки россиян также погибли врач Лилия Клименко и ее супруг. Тело Александра смогли найти только спустя 17 часов поисковой операции. Супругов завалило обломками вместе с их котом, который спал рядом.

Лилия и Александр много помогали украинской армии и волонтерам.

"Очень хорошие люди, во время российского вторжения они стали для меня как вторые родители. Делали все для того, чтобы приблизить нашу победу", – сказал племянник погибших, воин ВСУ Александр.

Напомним, в ночь на 18 октября оккупанты обстреляли Запорожье ракетами С300, одна из них попала в пятиэтажное здание в центре города. Разрушены две квартиры на 5-м и 4-м этажах. Спасатели обнаружили пятерых погибших. Среди них 23-летний Даниил Коваленко. А тело его жены, 20-летней Дианы, позже тоже обнаружили под завалами.

Как сообщал OBOZ.UA, в Национальной полиции показали, как проходила спасательная операция после ракетного удара по жилому дому в Запорожье. Работники ГСЧС доставали людей из-под завалов, а бригады медиков спасали раненых.

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