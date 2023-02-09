Войска РФ начали наступление на Луганщине, — Гайдай

Российские оккупационные войска уже начали масштабное наступление в Луганской области. Однако успеха путинская армия не имеет.

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Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. "Определенное обострение уже началось. Можно говорить де-факто, что это часть того масштабного наступления, которое планировали россияне", – сказал он.

Гайдай отметил, что украинские защитники отражают все атаки.

"Наши силы обороны отражают постоянные атаки, наступления в течение последней недели. Увеличилось количество обстрелов, количество ежедневных наступлений. Они пытались вычислить слабые места нашей обороны", – пояснил он.

Глава Луганской ОВА также уточнил, что захватчики сосредоточили основные усилия на Кременском направлении. Но успеха добиться им не удается.

"Там постоянно наши ребята отбивают огромное количество атак со стороны российских оккупационных войск. Какого-либо существенного успеха они не имеют. Никакого прорыва нет. Ситуация тяжелая, но полностью контролируемая", – отметил он.

Кроме того, на Сватовско-Купянском направлении и Белогоровке ситуация также абсолютно контролируемая.

Стоит отметить, что специалисты американского Института изучения войны также считают, что российские оккупанты начали наступление в Луганской области, темпы операций врага на этом участке фронта увеличились, но не достигли пика. Силы обороны Украины пока не позволяют захватчикам добиться значительных успехов, хотя противник привлек к боям подразделения кадровой армии – не менее трех крупных дивизий ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Foreign Policy, страна-террорист якобы смогла подготовить для будущих операций около 1800 танков, около 4000 бронемашин, 2700 артиллерийских систем. Также у врага есть 810 советских реактивных систем залпового огня, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к боевым действиям.

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