Войска РФ на Донбассе открыли огонь из гранатометов по ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 24 января, вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Так, недалеко населенных пунктов Пески и Южное противник неоднократно открывал огонь в сторону ВСУ из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, войска РФ вели огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников не было. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 25 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, войска России течение суток, 23 января, девять раз обстреливали из минометов позиции Вооруженных сил Украины.