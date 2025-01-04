Война закончится в 2025 году? Мольфар заинтриговал прогнозом

Закончится ли война в Украине уже в 2025 году? Этот вопрос волнует каждого украинца. Один из мольфаров поделился своим мнением, обращаясь к картам Таро, чтобы ответить на важный для страны вопрос.

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Этот год может стать переломным для украинского общества, хотя настоящая победа нуждается не только в усилиях армии, но и в объединении всего народа. Мольфар Максим Гордеев эксклюзивно для OBOZ.LIFE сделал расписание карт Таро, чтобы спрогнозировать завершение войны.

Важно: Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

Во время гадания мольфара выпала одна из карт, называемая "Туз Пентаклей". Эта карта символизирует новые возможности, в частности финансовые, и указывает на изменения, которые могут произойти к лучшему. "Для Украины это означает не только приток средств, но и работу над завершением войны", — пояснил он.

Гордеев отметил, что его понимание победы выходит за рамки обычного прекращения огня. По его мнению, победа – это возвращение всех украинских территорий, хотя этот процесс может быть постепенным.

"Для меня победа - это когда мы возвращаем все свои границы, тогда война заканчивается. Я не считаю заморозку войны или приостановление войны победой, как по мне. Но что такое победа сейчас? Сейчас победа - это именно прекращение огня. И мало-помалу возвращение земель через какие-то референдумы, через общение, через такие более мирные форматы. Поэтому я считаю, что это один из лучших вариантов для нашего будущего", – заметил Максим Гордеев.

Международная помощь остается важнейшей частью в борьбе Украины. Однако мольфар считает, что именно внутренняя сила и сплоченность украинцев станут решающими в достижении мира. Он призвал каждого работать на победу, чтобы сделать 2025 год годом перемен.

Ключевым фактором для достижения победы, по словам мольфара, станет финансовая поддержка. Это касается не только международной помощи, но и вклада каждого украинца. "Донаты – это не просто финансовая помощь, это наш вклад в общую победу", – подчеркнул он.

Мольфар призвал украинцев объединиться вокруг общей цели. Каждый вклад, даже самый маленький, имеет значение в большом деле. "Только вместе мы сможем добиться настоящей победы", — сказал он, добавляя, что народная сплоченность станет основой для будущих достижений.

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