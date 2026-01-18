Война забирает лучших: в госпитале после тяжелого ранения на фронте умер ветеран АТО Виталий Кайстрюков

В больнице имени Мечникова после тяжелого ранения на фронте умер ветеран АТО, член исполнительного комитета Фастовской громады от партии "Европейская Солидарность" Виталий Кайстрюков. 8 января, выполняя боевое задание, Виталий получил тяжелые ранения в результате удара вражеского FPV-дрона. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти не удалось.

Видео дня

О смерти Виталия сообщил его сын Валерий, который тоже защищает Украину на фронте. В "Евросолидарности" выразили искренние соболезнования семье, друзьям и собратьям Героя.

Виталий Кайстрюков был ветераном АТО, а после начала полномасштабного вторжения снова пошел защищать страну.

"С болью узнал, что в больнице умер Виталий Кайстрюков – наш побратим, который был частью "Европейской Солидарности", защитник Украины, настоящий патриот из Фастова", – написал в соцсетях пятый президент Петр Порошенко.

"Война безжалостна и забирает лучших. Это неописуемая боль для семьи, которую сегодня разделяет вся наша команда и вся Украина. Именно на таких людях, как Виталий, держится Украина. Выражаю искренние соболезнования родителям, семье, близким, собратьям и всей общине Фастова. Склоняю голову в скорби вместе с вами", – написал Петр Порошенко.