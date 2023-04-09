''Война забирает лучших'': под Бахмутом погиб отец двоих детей и велоатлет Константин Денека

Украина снова понесла трагическую потерю в сражениях за Бахмут Донецкой области. 9 апреля на Берковецком кладбище в Киеве родные и друзья провожают в последний путь украинского защитника, отца двоих детей и атлета Федерации велосипедного спорта Константина Денеку.

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Об этом сообщила подруга бойца Александра Погорелая на Facebook. Его запомнили как замечательного человека, который незамедлительно встал на защиту родной страны, когда на нее вероломно напала Россия.

"Проклятая война забирает лучших. Но среди нас будут жить его дети – сыну Косте сейчас 13 лет, дочке Елизавете 3 годика… Мои соболезнования побратимам и родственникам", – написала девушка в эпитафии.

Константин Денека был членом команды Leader Citroen Team, в составе которой выигрывал десятки всеукраинских соревнований по велоспорту. Даже во время непродолжительных увольнений боец не пренебрегал любимым делом и посещал двухколесные соревнования. В сентябре прошлого года он приехал в Бучу, чтобы поддержать участников велопробега по случаю Дня города.

Смерти украинских защитников никогда не станут обыденной статистикой. Это всегда боль, печаль и вечная память, благодарность и низкий поклон за будущее украинских поколений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля погиб буковинец, 28-летний боец батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар (позывной "Милан"). В первые дни полномасштабной войны мужчина с трудом вернулся домой из-за границы, чтобы встать на защиту Родины.

"Он упорно и отчаянно защищал Украину, исполняя обязанности на тяжелых участках фронта и защищая страну от коварного врага, отдал жизнь за каждого из нас", – вспоминают знакомые бойца.

А 7 апреля в родном Запорожье провели в последний путь украинского защитника Дениса "Викинга" Ясинского. Он служил в одном из спецподразделений ГРУ Министерства обороны Украины. Жизнь воина оборвалась 31 марта под Бахмутом в результате осколочного ранения.

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