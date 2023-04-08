''Отчаянно защищал Украину'': в боях на Донетчине погиб боец батальона ''Волки Да Винчи'' Иван Ротар. Фото

В тяжелом бою с врагом 5 апреля погиб буковинец, 28-летний боец батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар (позывной "Милан"). В первые дни полномасштабной войны мужчина с трудом вернулся домой из-за границы, чтобы встать на защиту Родины.

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Жизнь Героя оборвалась на Донетчине. О трагическом известии сообщили на Facebook-странице 16-й сотни ДУК "Правый сектор – Буковина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Он упорно и отчаянно защищал Украину, исполняя обязанности на тяжелых участках фронта и защищая страну от коварного врага, отдал жизнь за каждого из нас", – отметили знакомые бойца.

Иван Ротар был родом из села Костычаны Новоселицкого района Черновицкой области. В начале полномасштабной войны он, находясь за границей, отозвался вступить в добровольческое подразделение ДУК "ПС".

"И впоследствии с большим трудом приехал в Украину. На границе его не хотели пускать на войну, он дал большую взятку, чтобы его впустили домой на Буковину и он смог добраться до нашего подразделения", – говорится в сообщении.

Когда переформовывали добровольческое подразделение, "Милан" перешел в ряды ВСУ. Он присоединился к 67-й отдельной мобилизованной бригаде ДУК 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" и стал отличным специалистом по управлению беспилотниками.

"На его счету множество уничтоженных вражеских подразделений московского оккупанта на Донетчине. Это позволяло останавливать значительные продвижения врага и сохранить множество жизней побратимов. Из-за этого за ним на фронте велась охота", – загадывают военные.

Они подчеркнули, что воин Иван Ротар был всегда с положительным мышлением и взвешенным в решениях, пользовался уважением у побратимов. Буковинец сделал очень многое для защиты Украины.

"Нам тебя всегда будет не хватать, брат... Искренние соболезнования семье в связи с горькой непоправимой потерей", – добавили воины.

У Героя осталось две маленькие дочери.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта в боях за Украину погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". Он с 2014 года защищал независимость страны, достоинство украинского народа. Защитник стал первым добровольцем, удостоенным высшей государственной награды – звания "Герой Украины" прижизненно.

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