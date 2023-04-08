В Запорожье простились с погибшим под Бахмутом активистом и участником Революции Достоинства Денисом ''Викингом'' Ясинским. Фото

В Запорожье в пятницу, 7 апреля, провели в последний путь украинского защитника Дениса "Викинга" Ясинского. Он служил в одном из спецподразделений Главного управления разведки Министерства обороны Украины, жизнь воина оборвалась 31 марта под Бахмутом на Донетчине в результате осколочного ранения.

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Ясинский был известным в Запорожье человеком из-за своей общественной деятельности: активно участвовал в Революции Достоинства в городе, возглавлял Запорожскую городскую организацию ВО "Свобода" и был руководителем Запорожской областной организации "Сокол". Об этом сообщает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В 2016-2019 годах Денис Ясинский служил аэроразведчиком в 55-й отдельной артиллерийской бригаде "Запорожская Сечь". После возвращения с фронта он занимался развитием собственного дела, основав собственную студию аэросъемки.

После начала полномасштабной войны Денис снова встал на защиту Родины, вступив в рядя территориальной обороны. А в 2023-м году он перевелся в спецподразделение ГУР.

По словам родных, Украина была для воина превыше всего, он всегда был за справедливость и не мог спокойно смотреть на то, что происходит в стране. С 2014 года он с семьей помогал волонтерам и уже тогда говорил, что пойдет воевать, что и сделал в 2016-м, когда позволили семейные обстоятельства.

"А 24-го февраля сразу после работы зашел в военкомат, и 25-го он уже был на войне. Его как оперативный резерв армии направили в тероборону, оттуда перевелся в добровольческое формирование "Азов" в аэроразведку. Они получали боевые задания по аэроразведке, за что его наградили отличием "За содействие Вооруженным силам Украины". Затем перевелся, поступил на службу в Главное управление разведки", – рассказала мать погибшего Людмила Ясинская.

Проститься с Героем пришли его близкие, друзья, собратья, волонтеры и активисты. Прах Дениса Ясинского похоронен в Запорожье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Хмельницком попрощались с 19-летним защитником, погибшим в боях в Донецкой области, Владимиром Кофановым. Похороны прошли 6 апреля.

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