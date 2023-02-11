Правительство расширило перечень госслужащих, которым разрешат выехать из Украины

В Украине внесли изменения в законодательство, предусматривающие ряд категорий госслужащих, которые могут выехать за границу в военное время. Эти правила касаются пересечения госграницы с целью сопровождения детей или их посещения за пределами нашей страны.

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О нововведениях проинформировала Госпогранслужба в Telegram. Изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины были внесены на заседании Кабмина 10 февраля.

В ГПСУ объяснили: женщина-госслужащая, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, воспитывающим ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или его сопровождения.

На границе для этого необходимо предъявить загранпаспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины-госслужащие дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитания и содержания ребенка родителем самостоятельно.

"Судебно-юридическая газета" со ссылкой на представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука объяснила, что вышеуказанные изменения касаются лиц, предусмотренных пунктом 2-14 Правил.

Это широкий перечень работников государственных органов, серди которых: народные депутаты и депутаты местных советов, судьи, прокуроры, члены Кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти, аппарата Верховной Рады, Офиса президента и других вспомогательных органов и служб, образованных президентом Украины, председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию и так далее.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Совет национальной безопасности Украины запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, подписав указ.

– Существует ряд исключений, когда чиновники все же могут покинуть территорию нашей страны. Министр Кабинета министров Олег Немчинов объяснял: рядовые сотрудники на местах, в первую очередь женщины, могут по-прежнему пересекать границу в свободное от работы время для посещения близких родственников, детей.

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