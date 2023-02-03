При каких условиях чиновники могут выехать за границу и сколько госслужащих не выпустили из Украины после запрета: заявление ГПСУ

В Украине продолжает действовать запрет на выезд чиновников за границу, однако есть ряд исключений, за которыми все же можно покинуть территорию нашей страны. При этом с момента действия ограничения из Украины не выпустили двух человек, подпадающих под новые правила.

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Такие данные озвучил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Об этом сообщает издание "РБК Украина".

В частности, выехать за границу должностные лица могут в командировку, на лечение и с целью посещения несовершеннолетних детей. В последнем случае мужчинам нужно иметь документы, подтверждающие статус отца-одиночки. При этом все указанные цели поездок следует подтвердить соответствующими документами.

По состоянию на 3 февраля пограничники не выпустили из Украины двух человек.

"За время действия новых правил пересечения границы, в частности госслужащими, через границу не было пропущено два человека из перечня тех лиц, которые определил Кабинет министров Украины", – сказал Демченко.

При этом о ком идет речь, он уточнять не стал.

"Я не могу сказать, были ли это женщины, или мужчины и какую должность они занимали. То ли это были топ-чиновники, то ли они были забронированы за органами государственной власти", – пояснил спикер ГПСУ.

Напомним, СНБО запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, подписав указ.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Николай Тищенко был исключен из партии "Слуга народа". Причиной тому стал скандал, разразившийся после того, как он уехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской общины".

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