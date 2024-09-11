'Война в Украине – это война против Германии, Европы и всего демократического порядка': глава УГКЦ в Берлине призвал Запад не оставаться в стороне. Фото

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав, выступая в Берлине, подчеркнул, что война России против Украины – это война против Германии, всей Европы и всего демократического порядка. Для страны-агрессора это только "перекус", следующими же "блюдами" могут стать Страны Балтии, Кавказа и Центральной Азии.

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Об этом Блаженнейший Святослав сказал во время традиционного "Свято-Михайловского приема", в котором принимают участие видные общественные деятели: политики, интеллектуалы, представители СМИ. Его слова цитирует пресс-служба УГКЦ.

На приеме присутствовало около 500 человек, среди которых, в частности, канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц, министерша экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце и федеральное министерство внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Блаженнейший Святослав напомнил участникам приема, что Украина близится к тысячному дню полномасштабной войны, инициированной Россией

"Тысячу дней сирен воздушной тревоги по всей стране. Тысячу дней кровавой бойни, террора и смертей. Десять лет прошло с момента первого акта агрессии - аннексии Крыма и начала войны в Донбассе", - подчеркнул Святослав.

По мнению главы УГКЦ, эта война превратилась в марафон, в котором украинцы должны постоянно бежать со спринтерской скоростью, чтобы не побеждать в смертельной гонке.

"Я прошу вас бежать вместе с нами – быстро, решительно и бесстрашно", – призвал он немецкий политикум и духовенство.

Архиепископ подчеркнул, что прибыл в Берлин не для того, чтобы жаловаться или сетовать. Его миссия – принести надежду, подбодрить и поделиться источником украинской силы и стойкости.

"У нас есть задача, которую мы должны выполнить вместе, потому что геноциды Гитлера и Сталина не должны повториться", – Блаженнейший Святослав

По словам главы УГКЦ, не может быть никаких сомнений в геноцидных намерениях России. И их ясно озвучил российский диктатор.

"Путин выразил их недвусмысленно и не остановится ни перед чем, пока его не остановят. Путин отправил в Германию убийцу. Годами он отрицал это, пока в прошлом месяце не поздравил осужденного убийцу Вадима Красикова как героя, верного агента ФСБ и киллера", - напомнил Архиепископ.

Кроме того, глава УГКЦ отметил, что "пандемия войны охватила все российское общество".

"Коллективный пути - это миллионы сообщников. Идеология зла не скрывает, что ее цель - это уничтожение украинцев и окончательное "решение украинского вопроса", - сказал Блаженнейший Святослав.

Духовный лидер подчеркнул, что кроме Украины у кремлевского диктатора есть еще другие цели, среди которых – дестабилизация Германии и всей Европы любыми возможными способами, включая демографические и этнические чистки. В качестве примера он привел украинцев, вынужденных массово бежать в Европейский Союз, спасая собственные жизни.

"Он намерен еще больше обезлюдить нашу страну путем фактически тотальной, оккупации, что приведет к бегству в ЕС еще не менее 10 миллионов беженцев. Можно только представить, как это повлияет на Германию", – отметил Святослав.

Говоря о мирном соглашении, глава УГКЦ подчеркнул, что Украина стремится к настоящему, справедливому, устойчивому миру, а не мимолетному, иллюзорному перемирию.

"Спросим себя: существует ли хоть одно безопасное соглашение между Украиной и РФ, которое бы последнее не нарушило? На самом деле - ни одного", - подытожил Предстоятель.

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