Украинцы и грузины вместе воюют против оккупантов из РФ, на помощь едут добровольцы из Беларуси. Видео

Защищать Украину от российских агрессоров высказали желание добровольцы из многих стран, в том числе из Грузии и Беларуси. Группа друзей-грузинов уже находится на боевой позиции, а беларусы готовятся прибыть на украинскую территорию.

Видео с иностранными военными, которые помогают Украине победить в войне, появились в сети. Соответствующими роликами поделился YouTube-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На одном из видео заснято, как группа грузинских добровольцев сидела в лесу. Свой моральный дух воины поднимали песней на родном языке. Они также выкрикивали: "Слава Украине!".

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Другой ролик записан военными из РБ. В руках у них были БЧБ (бел-чырвона-белы) флаги беларусской оппозиции.

"Наши беларусские добровольцы воюют на стороне Украины против российского агрессора с 2014 года. Мы считаем, что мы должны быть там и должны помочь. Не все беларусы агрессоры! Есть только один агрессор – Лукашенко", – сказал один из добровольцев.

Другой подчеркнул, что считает своим долгом защищать Украину. "Независимая Украина – это независимая Беларусь", – отметил он.

В конце своего обращения воины прокричали: "Слава Украине! Героям Слава!" и "Жыве Беларусь! Жыве вечна!".

Напомним:

Ранее добровольцы Интернационального легиона вышли на позиции в окрестностях Киева. Боевые задания там выполняют друзья Украины из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики и даже Индии.

Заявки на поступление в Интернациональный легион теробороны уже подали несколько тысяч иностранцев. Сообщается, что их общее количество – около 20 тысяч.

Как писал OBOZREVATEL, в сети постоянно публикуются перехваченные телефонные разговоры оккупантов со своими родственниками и друзьями из РФ. Общаясь со своей мамой, один из военных страны-агрессора заявил: он не верит, что выберется живым, а заменить его роту некем – поскольку до 90% войск уже на украинской территории.

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