Война изменила маленьких украинцев, но не лишила мечты: в Тернополе состоялся фестиваль 'Мини Мисс Украина'

К Международному дню защиты детей в Тернополе в концерт-холле "Подоляне" состоялось грандиозное событие – 25-й юбилейный Национальный фестиваль моды и таланта "Мини Мисс Украина 2024".

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Главная цель фестиваля – поддержать в этот трудный для нашей страны период детей Украины, внушить им веру в свои силы и завтрашний день, мирное и светлое будущее.

Война изменила маленьких украинцев, но не лишила их мечтаний и убеждений о счастливой, свободной Украине.

В этом году участниками "Мини Мисс Украина 2024" стали более 50 детей из разных уголков нашей страны, которые продемонстрировали одаренность, несокрушимый дух и единение украинской нации. Во время фестиваля состоялись: парад национального костюма "Моя Украина – несокрушимая страна", Barbie-дефиле, презентация талантов и послов социальных проектов, а также юбилейная серебряная церемония награждения. Главными победительницами 25-го юбилейного Национального фестиваля "Мини Мисс Украина 2024" стали: Мини Мисс Украина 2024 Grand Prix – Мартын Юлия, г. Львов; амбассадор Украины 2024 Grand Prix – Бучинская Cоломия, г. Ивано-Франковск.

"Мини Мисс Украина" дает каждому участнику уникальный опыт, раскрывает таланты и уверенность в своих силах. Победители национального конкурса примут участие в ежегодных международных фестивалях: World Fashion Kids, который состоится на Мальте, и Little Miss & Mister United World в Дубае, ОАЭ. По традиции в рамках фестиваля состоялась и благотворительная акция "От сердца к сердцу", во время которой участники передали подарки воспитанникам детского дома.

Все участницы "Мини Мисс Украина 2024" также приняли участие в высадке деревьев детских мечтаний. Вместе мы высадили магнолию, дёрен, розовый каштан и сакуру. Также в ходе мероприятия состоялся Всеукраинский фестиваль юных моделей и дизайнеров UKRAINIAN FASHION KIDS 2024.

Победителями и обладателями титула "Театр мод Украины 2024 Grand Prix" стала Школа моделей РИМО (г. Кропивницкий) с Эксклюзивным шоу флагов.

"Гран-при Зрительских Симпатий 2024" получил Театр мод "Европа" из несокрушимого города Харьков с коллекцией Black queen (бренд Vitalina for kids). Специальным гостем события стала украинская альт-поп-группа "Энджи Крейда".