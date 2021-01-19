Целый ряд факторов существенно ухудшает положение женщин в нашей стране. Это и материальные проблемы, алкоголизм, неблагополучные браки и домашнее насилие от сожителей, в некоторых регионах это ещё и война, делающая женщину, по сути, абсолютно бесправным субъектом, который легко может быть подвержен насилию.

В 2020 году организация Amnesty International Ukraine выпустила сборник посвященный насилию против женщин на Донбассе. Представительница Северодонецкой полиции заявила, что с момента появления мобильных групп по противодействию домашнему насилию в регионе зафиксировано 700 подтвержденных фактов. И это только подконтрольные Украине территории Луганской области!

Сколько ещё происходит никем неучтенных фактов насилия над женщинами в неподконтрольной зоне, где и закон, и права человека – пустой звук?

Этого сказать, увы, никто не может с высокой степенью уверенности. Особенно с учётом того, что СМИ на неподконтрольной территории жёстко цензурируются и контролируются силовиками. Освещение ситуации с правами женщин на неподконтрольной территории Донбасса может стать одной из важных форм привлечения мировой общественности к этой войне.

В мире существует однозначный запрос на преодоление домашнего насилия, звёзды и лидеры мнения активно поддерживают такие проекты. Однако Украина пока не очень активна в том, чтобы освещать самые громкие ситуации насилия над женщинами из неподконтрольной территории как проблему для всех – не только для самих украинцев.

Украине нужен масштабный голос на Западе, взывающий западные страны помочь нам в решении конфликта, противодействию агрессии и укреплению государства. И это должен быть общепонятный для всех месседж, который даёт западным странам понять, почему две псевдореспублики на Востоке Украины это большая проблема, которую нельзя пускать на самотёк.

И масштабное насилие, нарушение прав женщин в этих условиях – один из самых чётких месседжей, который был бы понятен западной аудитории. Ведь она не посвящена в нюансы украинско-российских взаимоотношений. Защита женщин от войны на Донбассе и ее обратной стороны – бесправия женщин и постоянных угроз – необходимость, важность которой нужно донести миру.

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