На Днепропетровщине умер ветеран войны на Донбассе, награжденный орденом "За мужество". Фото

В Никополе 28 февраля умер ветеран войны на Донбассе Алексей Литовка, который в 2015 году получил орден "За мужество" III степени.

Об этом 2 марта на своей странице в Facebook сообщил общественный деятель Александр Шевченко. Причина смерти не уточняется.

Литовка занимался в военно-патриотическом клубе "Десантник" и "Патриот". Немного поработав в местной полиции, ушел в армию и с 2014 года в составе 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины воевал в зоне АТО.

"Помню Леху всегда улыбающимся, ответственным, добрым, боевым юношей", – написал Шевченко.

На Facebook-аккаунте Никопольского городского совета также сообщили о смерти старшего сержанта.

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