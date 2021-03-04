На Днепропетровщине умер ветеран войны на Донбассе, награжденный орденом "За мужество". Фото
В Никополе 28 февраля умер ветеран войны на Донбассе Алексей Литовка, который в 2015 году получил орден "За мужество" III степени.
Об этом 2 марта на своей странице в Facebook сообщил общественный деятель Александр Шевченко. Причина смерти не уточняется.
Литовка занимался в военно-патриотическом клубе "Десантник" и "Патриот". Немного поработав в местной полиции, ушел в армию и с 2014 года в составе 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины воевал в зоне АТО.
"Помню Леху всегда улыбающимся, ответственным, добрым, боевым юношей", – написал Шевченко.
На Facebook-аккаунте Никопольского городского совета также сообщили о смерти старшего сержанта.
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