Война меняет гендерные роли: доля женщин в 'Метинвесте Политехника' достигла 20%

из-за войны в Украине меняются гендерные роли: все больше женщин овладевают профессиями, которые традиционно считались мужскими. Также среди женщин растет спрос на обучение, переобучение и развитие собственного дела, поэтому страна нуждается в выработке новых политик по изменению корпоративных культур в бизнесе.

Видео дня

Об этом говорили на Украинском Женском Конгрессе – публичной национальной платформе, которая формирует повестку дня по гендерной политике для ВР, правительства, местных громад, частного и общественного секторов и медиасообщества.

В дискуссионной платформе "Бизнес vs Государство. Ожидания vs Реальность" приняли участие представительницы "Метинвеста", "Киевстара", благотворительного фонда "МХП-Громади", ДТЭК, ПриватБанка и Gunia Project.

По словам представительницы Группы "Метинвест" Зои Гейнце, исторически в горно-металлургической промышленности преобладают мужчины, поскольку отрасль предполагает физический труд и работу в сложных или опасных условиях. В компании работают около 30% женщин. И их количество растет: на гендерном составе "Метинвеста" сказалась мобилизация, ведь около 10 тысяч мужчин (почти 17% персонала) мобилизовано в ряды ВСУ.

Да, недавно у компании появилась первая женская бригада на шахте в Покровске: женщины руководят шахтным оборудованием и очень гордятся тем, что делают для поддержки экономики Украины, говорит Зоя Гейнце.

Также в "Метинвесте" женщины занимают должности машинисток кранов, электромонтерок, электрослесарок и т.д.

"Процент женщин, работающих на предприятиях "Метинвеста", постоянно растет. Это дает основания считать, что они готовы к новым реалиям, готовы овладевать новыми профессиями", – сказала Зоя Гейнце.

Она также отметила, что увеличивается доля женщин, решивших учиться в первом негосударственном горно-металлургическом университете "Метинвест". Политехника: сейчас их доля уже составляет 20%.

Напомним, компания "Метинвест" Рината Ахметова разработала концепцию возобновления страны "Стальная мечта". Она подразумевает готовые проекты на основе prefab-решений – предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Проекты обновленных жилых кварталов уже разработали для Мариуполя и Бахмута, переговоры и работа по адаптации ведутся еще с целым рядом пострадавших громад. Разрабатывала эту концепцию и руководила этапами ее внедрения именно женщина.